Accesarea unui credit cu garanție imobiliară- demersuri și caracteristici esențiale

Procesul de accesare a unui imprumut cu garantie imobiliara este o etapa importanta pentru orice solicitant are nevoie de finantare suplimentara pentru a-si atinge obiectivele. In functie de institutia creditoare aleasa, caracteristicile ofertei acceptate si conditiile agreate, puteti beneficia de un nivel mai mare sau mai redus de flexibilitate.

In prezentul articol vom explora procesele de accesare si rambursare a unui astfel de imprumut, dar si principalele caracteristici pe care trebuie sa le cunoasteti despre un credit cu garantie imobiliara, oferit de un IFN.

Cuprins:

Desfasurarea procesului de accesare Desfasurarea procesului de rambursare Caracteristici de baza ale unui credit cu garantie imobiliara fara venituri oferit de un IFN

1. Desfasurarea procesului de accesare

Procesul de accesare a unui credit cu garantie imobiliara difera in functie de institutia creditoare. Aveti posibilitatea de a accesa acest tip de imprumut de la o institutie bancara traditionala sau de la un IFN (Institutie Financiara Nebancara).

Diferenta dintre cele doua institutii creditoare este redate de nivelul de flexibilitate si adaptabilitate pe care fiecare din acestea il prezinta. In timp de bancile clasice sunt faimoase pentru accesarea dificila, timpul de asteptare, conditiile rigide si un caracter strict in relatie cu solicitantii si clientii existenti, Institutiile Financiare Nebancare (IFN) prezinta un nivel crescut de flexibilitate, criterii de acordare mai permisive, documentatie redusa, conditii avantajoase de rambursare si un timp foarte scurt de accesare a sumei ce face obiectul imprumutului dumneavoastra.

Atfel, primul pas al procesului de accesare a unui credit garantie imobiliara, este reprezentat de tipul institutiei creditoare pe care doriti sa o alegeti. De asemenea, colectarea si analizarea ofertelor reprezinta o etapa esentiala a procesului. Este necesar sa aveti in vedere toate aspectele pe care creditul ce urmeaza sa il accesati, le prezinta.

Pentru a va asigura ca aveti la cunostinta cele mai importante detalii, in ceea ce priveste atat procesul de accesare, cat si cel de rambursare a imprumutului dumneavoastra, este crucial sa beneficiati de o sedinta de consultanta cu un specialist in acordarea de credite. In cazul unui IFN, acesta va poate concepe o oferta avantajoasa pentru nevoile dumneavoastra financiare, dar si va poate construi un plan de rambursare personalizat, special adaptat posibilitatilor pe care le aveti.

In felul acesta, aveti siguranta ca imprumutul accesat corespunde situatiei dumneavoastra financiare, iar restituirea sumei accesate nu va reprezenta un impediment major. Este esential sa aveti in vedere ca sedinta de sonsultanta reprezinta un pas important in procesul de accesare a unui imprumut cu garantie imobiliara, sau de orice alt fel, in special atunci cand suma pe care doriti sa o imprumutati este una importanta.

Odata da alegeti oferta cea mai avantajoasa pentru nevoile si posibilitatile dumneavoastra financiare, este necesar sa demonstrati ca indepliniti criteriile de eligibilitate si sa intocmiti dosarul de credit. Aceste doua etape ale procesului de accesare, de regula, sunt cele mai dificile pentru solicitantii ce aleg sa acceseze un credit de la o institutie bancara traditionala.

Alegand un IFN, in calitate de institutie creditoare, beneficiati de conditii de acordare persmisive si documentatie redusa pentru intocmirea dosarului de credit. Puteti depasi rapid aceste formalitati, accesand imprumutul dorit in cel mai scurt timp posibil.

2. Desfasurarea procesului de rambursare

A doua etapa importanta in accesarea finantarii necesare, face referire la restituirea sumei imprumutate. Detaliile cu privire la procesul de rambursare sunt, poate, cele mai importante informatii pe care trebuie sa le cunoasteti. Inainte de a accesa imprumutul, asigurati-va ca aveti in vedere informatii precum: valoarea ratelor si dobanzilor, comisioanele percepute, tipul dobanzii, metodele de rambursare, potentiale penalitati si flexibilitatea de a modifica anumite aspecte in restituirea sumei accesate (plata mai rapida a creditului sau posibile intarzieri).

Odata ce imprumutul a fost accesat, in urmatoarea luna vor incepe sa curga ratele creditului dumneavoastra. Este indicat sa alegeti o oferta ce implica rate si dobanzi fixe si egale, astfel incat modificarile valorilor sa nu reprezinte un impediment si sa nu va ia prin surprindere de la o luna la alta. De asemenea, fiecare institutie de credit are o politica diferita cu privire la metodele de rambursare a sumei solicitate. De regula, bancile traditionale nu prezinta multa flexibilitate, astfel ca aveti la dispozitie o singura modalitate de a rambursa imprumutul, in timp ce IFN-urile ofera pana la patru modalitati diferite, pentru siguranta si confortul clientilor, asa cum vom dezvolta in randurile ce urmeaza. In ceea ce priveste comisioanele, si de aceasta data pot aparea modificari importante, in functie de politica adoptata de catre fiecare institutie in parte.

Este esential sa cunoasteti legatura importanta dintre etapa de accesare si cea de rambursare. In etapa de accesare trebuie sa aveti in vedere toate aspectele de baza ale imprumutului accesat, insclusiv cele referitoare la rambursarea sumei.

Flexibilitatea reprezinta o caracteristica importanta pe care institutia creditoare trebuie sa o aiba, atunci cand vorbim de rambursarea unui credit garantie imobiliara, sau de orice natura. Cu cat nivelul de flexibilitate este mai crescut, cu atat va fi mai usor pentru dumneavoastra sa restituiti suma imprumutata in conditii optime si fara impedimente financiare.

3. Caracteristici de baza ale unui credit cu garantie imobiliara fara venituri oferit de un IFN

Destinatia imprumutului

Accesand un imprumut cu garantie imobiliara, puteti utiliza suma ce face obiectul creditului dupa bunul plac. Acesta este un tip de imprumut ce nu are destinatia conditionata, asa cum este in cazul creditului ipotecar sau celui pentru studenti, de exemplu, astfel ca nu este necesar sa justificati destinatia banilor.

Grantia unui credit cu garantie imobiliara

Ast tip de imprumut este un credit cu ipoteca imobiliara, astfel ca garantia poate fi formata din: apartament, vila, casa, cladire, teren intravilan cu sau fara constructie, teren extravilan etc.

Timpul de asteptare

Contrar asteptarilor, sau felului in care bancile traditionale ne-au obisnuit, accesarea unor credite cu garantie imobiliara se face rapid si sigur. Odata ce ati depus dosarul de credit complet, acesta intra in analiza, iar preaprobarea se poate realiza chiar pe loc, in timp ce accesarea sumei solicitare se face in cel mult 24 de ore. Niciodata nu a fost mai rapida accesarea unui imprumut, iar timpul scurt de asteptare este un ajutor important pentru solicitantii ce au nevoie de finantare urgenta.

Criteriile de eligibilitate

In cazul unui imprumut cu garantie imobiliara, oferit de o Institutie Financiara Nebancara, criteriile de eligibilitate sunt reduse, permisive si usor de indeplinit, in comparatie cu cele adoptate de bancile clasice. De cele mai multe ori, acestea se traduc prin:

Solicitantul trebuie sa aiba varsta peste 18 ani.

Solicitantul trebuie sa fie cetatean roman sau cetatean strain (cu rezidenta in Romania).

Imobilul poate fi in proprietatea solicitantului sau in proprietatea unei alte persoane fizice.

Este necesara prezentarea unei garantii imobiliare (un apartament, teren liber sau ocupat de constructii, o constructie etc.).

Este necesara prezentarea documentelor referitoare veniturile realizate, dupa caz.

Documentatia creditului

Asa cum am mentionat anterior, intocmirea dosarului de credit reprezinta una din cele mai mari dificultati pe care solicitantii le intampina atunci cand intentioneaza sa acceseze un imprumut. In cazul unui credit cu garantie imobiliara, cunoscut si sub denumirea de “amanet cu garantie imobiliara”, solicitantii trebuie sa prezinte doar trei categorii principale de documente, dupa cum urmeaza:

Acte de identitate pentru solicitant, codebitori si/sau garanti:

Acte de identitate

Documente care atesta starea civila

Documente care atesta veniturile solicitantului si ale familiei sale:

Adeverinta de venit

Sunt acceptate veniturile obtinute din orice tip de activitate legala

Documente care atesta dreptul de proprietate asupra bunului imobil adus in garantie:

Documente care atesta dreptul de proprietate

Incheierea de intabulare a dreptului de proprietate

Documentatia cadastrala

In cazul refinantarii externe se va prezenta contractul de credit si graficul de rambursare

Rate, dobanzi si comisioane

Trei aspecte cruciale pentru rambursarea unui imprumut fac referire la ratele, dobanzile si comisioanele pe care creditul accesat le prezinta. In cazul unui credit garantie imobiliara, oferit de un IFN, beneficiati de o structura avantajoasa.

In acest sens, pentru orice imprumut cu garantie imobiliara accesat, aveti ratele si dobanzile fixe si egale pe intreaga perioada de creditare. Acesta este un beneficiu important, ce va ofera posibilitatea de a configura un buget pe o perioada lunga de timp, stiind exact valoarea pe care urmeaza sa o platiti in fiecare luna. Fluctuatiile pe care piata financiara le prezinta la momentul actual, afecteaza ratele si dobanzile variabile, reprezentand un impediment important pentru clientii ce au accesat credite in aceste conditii.

De asemenea, comisioanele sunt zero pentru analiza, aprobarea, acordarea sau rambursarea anticipata, partiala sau totala a creditului. Acest lucru indica flexibilitatea IFN-urilor si o libertate de miscare mai mare pentru dumneavoastra, in calitate de client, in procesul de rambursare a sumei imprumutate.

Metode de rambursare

IFN-urile va pun la dispozitie multiple metode de restituire a unor credite cu garantie imobiliara, iar patru cele mai comune, fac referire la:

Achitarea unui numar de rate lunare egale, formate din principal si dobanda calculata la soldul creditului, incepand cu luna calendaristica urmatoare acordarii imprumutului;

Achitarea lunara a unui numar de rate egale formate din dobanda aplicata la soldul sumei imprumutate si rata unica de principal rambursata la scadenta finala a contractului;

Achitarea unui numar de rate egale lunare formate doar din dobanda aplicata la soldul sumei imprumutate si rate lunare formate din principal si dobanda aplicata la soldul creditului, stabilite pentru o perioada partiala din cadrul perioadei de creditare a contractului.

Rambursarea anticipata, partiala sau totala, fara necesitatea unei cereri scrise si fara comisioane percepute.

In concluzie, accesarea unui credit cu garantie imobiliara poate reprezenta un proces atat rapid, cat si sigur daca alegeti ca si institutie creditoare un IFN. Aceste institutii de credit prezinta un caracter flexibil si o multime de beneficii de care clientii se pot bucura si care transforma rambursarea imprumutului intr-un proces mai usor, simplu si fara o incarcatura psihologica atat de mare.

Este esential sa cunoasteti toate detaliile cu privire la imprumutul accesat, dar si politica companiei in ceea ce priveste comisioanele, dobanzile, platile anticipate etc.

In felul acesta aveti siguranta ca puteti alege nu doar un credit care sa va satisfaca nevoile financiare de moment, ci un ajutor real pe termen lung!