Abandonați în intersecție

Fost ofițer al Corpului Marin al SUA și acum unul dintre cei mai respectați experți militari, Scott Ritter, citat de https://www.theinteldrop.org/2023/03/19/scott-ritter-american-uav-was-a-legitimate-target-of-russia/ , a vorbit despre incidentul căderii dronei americane MQ-9 Reaper în largul coastei Crimeei. Potrivit acestuia, UAV-ul american (decolat din România – Câmpia Turzii- ) era o țintă legitimă a Federației Ruse: ,,…introducerea de zone exclusive în condiții de război este o practică comună la care americanii înșiși au recurs de mai multe ori. Statele Unite au apelat în mod deliberat la o provocare, deoarece nu recunosc Crimeea drept teritoriu rus.… Statele Unite sunt un participant activ la conflict. Cu ajutorul UAV-urilor, ei colectează informații, pe care apoi le transferă în Ucraina.” Dar întrebarea care nu a capătat încă un răspuns oficial unanim e; drona a fost doborâtă accidental, intenționat, ori operatorul a pierdut controlul? După https://www.theguardian.com/world/live/2023/mar/16/russia-ukraine-war-live-we-are-no-longer-receiving-russian-gas-says-moldava-energy-minister-race-to-reach-us-drone-wreckage , secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a spus că incidentul este „investigat”. Blinken a refuzat să vorbească despre motivul sau intenția din spatele incidentului, iar secretarul britanic al apărării, Ben Wallace, a acuzat Rusia că acționează „neprofesionist”, iar incidentul extraordinar din aer a fost unul unic, ,,care nu merită altceva decât plângeri diplomatice.” Un oficial al forțelor aeriene americane, citat de aceeași sursă, declara pentru ABC News că, ,,…cele două avioane rusești au pulverizat combustibil pe dronă iar ciocnirea a avut loc la sfârșit, când unul dintre avioanele Su-27 s-a apropiat de Reaper, lovindu-i elicea.” Ministerul rus al Apărării neagă faptul că avioanele de luptă au determinat prăbușirea dronei americane. Generalul (r.) Ștefan Dănilă, primul general de aviație care a deținut funcția de șef al Statului Major (între 1 ianuarie 2011 – 1 ianuarie 2015), citat de https://www.defenseromania.ro/top-gun-rusesc-in-marea-neagra-generalul-danila-explica-sansele-ca-un-pilot-de-su-27-sa-loveasca-cu-aripa-elicea-unei-drone-mq-9-reaper_621684.html?fbclid=IwAR0BK9SpXsoawDRmJpSE98ZWuL2pzb_-wkc6z9-SdDWYQIUyGVvgLtZ1xUg, spunea; ,, Su-27 nu are posibilitatea de a -arunca combustibil- în exterior, (s.n.) iar pilotul nu poate lovi elicea. Dată fiind anvergura fiecărei aeronave, posibilitatea de a lovi cu aripa Su-27 (anvergura 15 m) elicea MQ-9 (anvergura 20 m) este mult redusă…. O posibilă angajare a aeronavei americane prin atingerea cu aripa a corpului UAV ar demonstra o tehnică de pilotaj performantă din partea piloților ruși.” Cu alte cuvinte, filmulețul prezentat de SUA (aici https://www.youtube.com/watch?v=0IVN7Jr4ypc ) care arată o emisie de vapori ejectată de duzele reactoarelor unui Su-27 în proximitatea dronei, nu e combustibil, ne-o spune un profesionist, general de aviație al armatei române. Asta înseamnă că filmulețul fie e ,,editat”, fie ni se livrează o interpretare falsă iar ,,combustibilul” ar putea fi condensul gazelor arse ejectate de aeronavă, în contact cu aerul rece din straturile superioare ale atmosferei. Ambele părți beligerante, au minimalizat situația și de comun acord par să ascundă ceva. Nu e deloc exclus, ba chiar foarte probabil, ca drona să fi fost supusă unui atac electronic de către cele două aeronave rusești și operatorul să fi pierdut controlul prin satelit cu aceasta. Dacă facem recurs la arhive, să ne amintim că pe 10 aprilie 2014, distrugătorul USS Donald Cook a sosit în Marea Neagră . Acest distrugător american era echipat cu sistemul de luptă Aegis, de ultimă generație. Adică, un sistem integrat, capabil să lege între ele mijloacele de apărare antirachetă ale tuturor navelor pe care este instalat, creând astfel o rețea care ar fi trebuit să garanteze detectarea, urmărirea și distrugerea a sute de ținte în același timp. USS Donald Cook este echipat și cu 4 radare uriașe, a căror putere e comparabilă cu cea a mai multor stații. Pentru a-și asigura protecția, transportă peste o sută cincizeci de rachete de diferite tipuri, inclusiv rachete antiaeriene. Pe 12 aprilie, un bombardier tactic rus Su-24 a survolat această navă. Dacă vă amintiți incidentul, USS Donald Cook a întrerupt exercițiul și a pus imediat cursul către portul Constanța. SUA a emis un protest și a acuzat neprofesionalismul rușilor. Su-24 care a zburat deasupra USS Donald Cook nu purta nici bombe, nici rachete, ci doar un pod, instalat sub fuzelaj, care, conform publicației ruse Rossíyskaya Gazeta , conținea un dispozitiv de război electronic numit Jibiny … Când aeronava rusă a început faza de apropiere, acest dispozitiv ar fi neutralizat toate radarele, circuitele de control, sistemele de transmitere a informațiilor, etc. aflate în distrugătorul american. ,,Cu alte cuvinte, atotputernicul sistem Aegis a fost pur și simplu deconectat ca un televizor care se stinge cu o telecomandă”, ne spunea pe 14 sep. 2014 https://www.voltairenet.org/article185324.html . La vremea aceea trustul de presă al Ministerului Apărării Naționale http://presamil.ro/distrugator-american-sicanat-de-aviatia-rusa-marea-neagra/ relata sec și fără multe detalii că, ,,Distrugătorul american USS Donald Cook a fost, în Marea Neagră, victima unor șicane din partea unui avion de luptă rusesc Su-24.” În fapt, aeronava rusă, după ce a ,,orbit” sistemele electronice ale navei americane, înainte de a se îndepărta, a efectuat un exercițiu de antrenament, simulând de 12 ori un atac cu rachetă asupra distrugătorului american de generația a patra. În urma acestui incident, Departamentul de Stat citat de https://epochtimes-romania.com/news/ce-a-ingrozit-distrugatorul-donald-cook-in-marea-neagra—226794 , a recunoscut că echipajul distrugătorului american Donald Cook a fost grav demoralizat și că 27 de marinari americani au cerut imediat eliberarea din serviciul activ. Nu e deloc exclus ca același sistem de război electronic, adaptat specificului armei, să-l fi probat rușii și pe UAV-ul american. Strategii ruși nu doresc probabil să-și desconspire capabilitățile militare, din motive lesne de înțeles. Culmea e că nici americanii nu vor asta și mimează că nu cunosc capacitățile adversarului. Și unii și alții mint din motive militare ori din motive economice. Cum ar fi recepționat în ,,piață” mesajul că dronele americane sunt vulnerabile și pot fi anihilate de sistemul rus de bruiaj, în condițiile când o astfel de dronă costă peste trei sute de milioane de dolari? Și din perspectiva strategiei militare ruse, discreția e o opțiune rezonabilă. Astfel, achiziționarea de către potențialii adversari a unor drone ineficiente și vulnerabile, este de preferat unora necunoscute, ale căror vulnerabilități urmează a fi ulterior descoperite. Aici interesele SUA și ale Rusiei converg. O fi acesta un pas spre reconciliere ori dimpotrivă (?), iar noi, ca de atâtea ori în istorie, urmează a fi abandonați în intersecție…

Jr. Adrian M. Ionescu