Noapte albă din dragoste de tango, la Bacău

La o lună de la prima întâlnire din acest an a iubitorilor de tango, la Bacău, a avut loc, vineri, 26 aprilie, ,,Milonga Florilor”, mult așteptata petrecere în care se dansează tango argentinian.

Aflat la cea de-a cincea ediție, evenimentul a fost organizat de ,,Tango Bacău” și ,,Tango Social Club Bacău”, gazda fiind același ,,Dom Bistro & Lounge”, locație deja consacrată pentru milongile lunare din Bacău, ca și pentru alte petreceri cu genuri muzicale diverse.

Noutatea acestei noi petreceri dansante a fost Claudiu Grosaru, dansator, instructor de tango și Tango DJ din Brașov, care a adus comunității de tango argentinian din Bacău, un important aport de informații ca instructor invitat, cu o vastă experiență în domeniu, prin sesiunile de cursuri pe care le organizează în diferite localități din țară.

Și vineri seara, Claudiu Grosaru a făcut dovada priceperii sale ca DJ de tango, pe toată durata milongii, ronda (ringul de dans) fiind plină de perechile de dansatori. Împreună cu membri ai comunității de tango din Bacău, dansatori de tango argentinian din Piatra-Neamț și Suceava s-au bucurat până dimineață de tande (înșiruiri de patru sau trei melodii, pe care dansează o pereche).

Printre cei implicați în acest eveniment cu totul special, care a devenit deja unul de tradiție în Bacău, s-au mai numărat Petre Dămoc, cel care a reinițiat activitatea comunității prin organizarea unor practici de tango sub directa sa îndrumare; instructorul de dans, Cătălin-Mihail Chelaru, cu ale sale frumoase povești despre tango și implicarea lui continuă în a pune Bacăul pe harta tangoului; Lucia Pădurariu, ale cărei creații florale dau o frumusețe aparte spațiilor amenajate cu ocazia diverselor evenimente, unele organizate chiar de către aceasta; Ramona Luiza, gazdă și organizatoare a evenimentelor ,,Latino & More for Bacău” și ,,Milonga & Latino Party”; dansatorii de tango din cele două cluburi băcăuane, care prin participarea lor la cursuri și la astfel de evenimente fac posibilă existența tangolui și în Bacău; alte persoane dragi de la ,,Tango Conect” din Piatra-Neamț, ,,Tango Expression Dance Club” și ,,Tango Bucovina” din Suceava, susținători constanți ai milongilor organizate la Bacău.

1 de 6

Vineri, 31 mai, comunitatea de tango din Bacău vă așteaptă la următoarea Milonga!

Romulus-Dan BUSNEA