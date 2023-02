A fugit de acasă după o ceartă cu părinții. Dacă o vedeți sunați la 112

Detalii

La data de 02.02.2023 minora a plecat, in mod voluntar, de la domiciliul sau, dupa ce, in prealabil, a avut o discutie, in contradictoriu, cu parintii pe tema situatiei scolare. Semnalmente: 1,64 metri, 50 kg, par saten, drept, de lungime mijlocie, ochi caprui. Articole vestimentare: geaca de culoare neagra, blugi de culoare albastru, pantofi sport de culoare albă.