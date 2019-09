Bacăul, alături de altele 25 de județe din România, se alătură celor peste 100 de țări din toată lumea care fac curățenie în aceiași zi, în programul „Let’s Do It!”. Evenimentul este programat sâmbătă, 21 septembrie. „Anul acesta nu mai este aceeași mobilizare ca anul trecut, însă noi, Federația Tinerilor din Bacău, ne dorim să imortalizăm această zi.

De aceea, mergând pe principiul «omul sfințește locul», îndemnăm băcăuanii să facă gașcă cu prietenii, familia sau echipa și să facă curățenie în cartierul lor sau de ce nu, să se extindă puțin și în zonele în care cred că este nevoie de ei”, se arată într-un comunicat semnat de Mihaela Enea, coordonatorul Biroului Executiv al Federației Tinerilor din Bacău.

La finalul zilei se vor număra oamenii implicat și câți saci de gunoi s-au strâns. Pentru acest lucru, băcăuanii sunt rugați ca la finalul curățeniei să trimită un sms cu numărul de saci adunați, numărul de oameni care au pus umărul la treabă și zona curățată la numărul de telefon: 0757 066 874. „Știm că numai împreună putem face lucrurile să se miște și să conteze, de aceea apelăm la simțul civic al comunității!”, se mai arată în comunicat. Cei care au nevoie de materiale de lucru, saci și mănuși, sunt așteptați sămbătă, 21 septembrie, în intervalul orar 08.00-14.00, la Centrul de Tineret Bacău (Str. Vasile Alecsandri, nr 10).

Anul trecut, 158 de țări din întreaga lume au participat la Ziua de Curățenie Mondială, adică 11 milioane de voluntari care au strâns 88.500 tone de deșeuri. Mișcarea Let`s Do It, World!, organizatorul evenimentului World Cleanup Day, a luat naștere în 2008, atunci când Estonia a organizat prima Zi de Curățenie Națională și a reușit să mobilizeze 50 000 de voluntari într-o singură zi. România este parte din rețeaua internațională Let`s Do It World! încă de la început, fiind a patra țară care a organizat o acțiune națională de curățenie.