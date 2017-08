Zilele trecute, în localitatea Petrich, din Bulgaria, a avut loc Campionatul European de Unifight pentru seniori. Din delegaţia României, care a participat la această competiţie, au făcut parte şi doi băcăuani. Este vorba despre agentul şef adjunct Silviu Geandră, de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău, şi de antrenorul lotului naţional de unifight, Mihai Gosav. Poliţistul Silviu Geandră s-a întors acasă cu medalia de argint, la categoria 80 de kg, după ce a pierdut la puncte finala în faţa sportivului din Republica Moldova. „În luna noiembrie, România va participa la Campionatul Mondial de Unifight Seniori. Din lotul echipei naţionale vor face parte cel puţin doi sportivi din judeţul Bacău”, a declarat Mihai Gosav, antrenorul lotului naţional de unifight seniori. 0 SHARES Share Tweet

