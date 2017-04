Top Story Un milion de euro pentru modernizarea Spitalului Onești de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean (CJ) Bacău, Nicolae Gnatiuc, primarul municipiului Onești, și Irinel George Tofan, director general al Conest SA Iași, au semnat, miercuri, contractul de execuție pentru modernizarea a patru secții din cadrul Spitalului Municipal Onești: Neurologie, Medicină Internă, ORL și Oftalmologie. Investiția va fi realizată în baza asocierii dintre Județul Bacău și Municipiul Onești, fiind finanțată 90 la sută de CJ Bacău și 10 la sută de Consiliul Local Onești. Evenimentul a avut loc în sala mică a CJ Bacău, în prezența managerului unității medicale, Oana Mihaela Secară, și a doi directori din cadrul CJ, Cornelia Gireadă, de la Investiții, și Mariana Mitruți, de la Achiziții. „În ultima ședință a CJ Bacău am aprobat bugetul pentru anul 2017 și una dintre prioritățile județului vizeză investițiile din Sănătate”, a explicat Sorin Brașoveanu. Modernizarea infrastructurii medicale a celor patru secții e absolut necesară pentru acreditarea spitalului oneștean. Va beneficia toată Valea Trotușului Valoarea contractului semnat, miercuri, cu firma Conest SA Iași este de 4.520.127 de lei (1.004.472 de euro), însă valoarea totală a investiției va fi de 7.605.256 de lei. În bugetul pe 2017 a fost alocată suma de 4.804.000 lei, reprezentând contribuția CJ Bacău, la care se adaugă contribuția CL Onești de 10 la sută, conform contractului de asociere. Durata lucrărilor va fi de șase luni. „Nu este singurul obiectiv realizat în Onești. Tot în baza unei asocieri, în toamna trecută am inaugurat Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului Municipal”, a spus primarul Gnatiuc. Modernizarea „Urgențelor” a costat 1.820.806 de euro. Primarul Nicolae Gnatiuc a mulțumit președintelui CJ Bacău pentru că a acordat atenție unui proiect important pentru oneșteni, apoi a adăugat: „După cum știți, adresabilitatea serviciilor spitalului din Onești e foarte largă, locuitorii întregii Văi a Trotușului, de la Ghimeș până la Urechești și de la Sănduleni până la Mânăstirea Cașin beneficiind de serviciile medicale oferite de această unitate”. A urmat semnarea contractului de execuție de către cei trei parteneri. În final, Sorin Brașoveanu a precizat că CJ Bacău va continua cu alte investiții imporante pentru sănătatea băcăuanilor, cum ar fi modernizarea Policlinicii pentru Copii din Bacău, efectuarea de reparații capitale la Corpurile A și B la ale Secției Pediatrie din SJU Bacău, ale clădirii spitalului vechi, dar și sprijinirea echipei din Spitalul Orășenesc Buhuși. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.