Baiatul s-a urcat intr-un cires de pe strada Lalelelor, din municipiul Bacau, insa nu a mai putut sa coboare si s-a cerut ajutorul pompierilor de la Detasamentul Bacau. Militarii l-au gasit pe minorul de 10 ani in copac, undeva pe la nivelul ll al blocului, la circa opt metri inaltime. L-au asigurat cu cordite si l-au dat jos cu ajutorul autoscarii din dotare, misiunea fiind incheiata fara probleme. 3 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.