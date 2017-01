Social Turiștii care înnoptează la Slănic Moldova, taxați suplimentar Primăria stațiunii a impus o taxă de promovare de câte un leu pentru fiecare noapte petrecuta de turiștii cu vârsta de peste 14 ani de Andreea Gavrila - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Începutul de an aduce modificări în cuantumul taxelor locale plătite de locuitorii din orașul stațiune Slănic Moldova. Concret, de la 1 ianuarie aceștia vor avea parte de taxe, unele reduse, altele în creștere. Astfel, s-au redus taxele la închirieri sau autorizații de funcționare, unele chiar s-au eliminat și s-au creat subdiviziuni, pentru o împărțire corectă a dărilor către bugetul local. Și în privința mult discutatei taxe de parcare, după consultarea opiniei publice, nu s-au mai impus taxele pentru cei care locuiesc în Slănic și nici tarifele propuse pentru turiști. „S-a votat o taxă de 3 lei pe oră, dar nu mai mult de 10 lei pe zi pentru turiști, iar în cazul locuitorilor, parcarea a rămas gratuită, mai puțin pentru cei care parchează pe domeniul public, la stradă, care vor achita 60 de lei pe an”, a precizat primarul Gheorghe Baciu. Modificări s-au operat la salubritate, acolo unde taxa nu se va mai achita pe gospodărie, ci pe persoană. „Trebuie să respectăm legea care impune taxarea pe persoană, astfel că aceasta va fi de 9,5 lei de persoană pe lună”, explică edilul șef. Acesta spune că pentru contribuabili nu va fi mai mult, ci chiar mai puțin. „Aveam mulți bătrâni, familii monoparentale care achitau prea mult. Per ansamblu, noi am estimat că pentru acest serviciu vom încasa chiar mai puțin cu 20 la sută la buget”, a clarificat Baciu. Serviciile de salubrizare sunt prestate în Slănic de propria companie, Util Prest, iar transportul se face către groapa de gunoi din Bacău. Intervenind această modificare, toți proprietarii de imobile trebuie să depună declarații la primărie cu privire la numărul de persoane care locuiesc la adresă până la 28 februarie 2017. Vor achita salubritate chiar și cei care dețin proprietăți care sunt goale, o taxă aferentă unei persoane. Și la Slănic Moldova proprietarii de terenuri și clădiri neîngrijite vor achita impozite mai mari cu 500 la sută, ca o modalitatea de a-i forța să se îngrijească de propriile bunuri. În proiectul de aprobare a taxelor se regăsesc definițiile categoriilor de degradări, precum și modalitatea în care se va face evaluarea. Pentru promovarea turistică a stațiunii, se introduce o taxă de 1 leu pe noapte, de persoană, pentru cei peste 14 ani, cazați în unitățile de cazare din Slănic. Acestea vor vira sumele încasate lunar, către primărie. „Am urmărit per ansamblu să avem taxe reduse față de anul 2016 și să încurajăm turismul, în sensul în care în paralel cu aprobarea acestor taxe am gândit și un calendar de opt festivaluri sau evenimente în funcție de care hotelierii să-și construiască pachete turistice.”

Gheorghe Baciu, primarul din Slănic Moldova 20 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.