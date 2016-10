Turcii au intrat cu buldozerele in culturile oamenilor si peste sistemul de irigatii

– pentru a scana terenul pe care urmeaza sa se construiasca, buldozerele firmei turcesti au trecut peste culturile fermierilor din Letea Veche – centura se va construi peste sistemul de irigatii – centura si reabilitarea sistemului de irigatii s-ar putea realiza in acelasi timp, pentru ultimul din ele, OUAI având in asteptare un proiect de un milion de euro

Intr-un articol precedent va relatam cum proiectul centurii Bacau este in pericol sa fie sistat, intrucât constructorul nu are avizul de la Organizatia utilizatorilor de apa pentru irigatii (OUAI) pentru a face lucrari pe suprafetele de teren unde aceasta are sistem de irigatii. In acelasi timp, OUAI are nevoie de un aviz de la Compania Nationala de Drumuri, ultimul necesar pentru a demara un proiect european in valoare de 1 milion de euro care ar permite modernizarea sistemului de irigatii pe care hotii l-au distrus incet-incet.

Cele doua proiecte nu ar trebui sa se incurce, mai ales ca ambele sunt in interesul judetului. „In luna decembrie avem termen pentru a termina documentatia si in luna ianuarie 2017, sa demaram licitatia. De la ultima discutie, consultantul pe proiectul centurii de la Compania de Drumuri a venit la fata locului si a identificat antenele (conducte ingropate n.r.), a trimis situatia la Bucuresti, urmând ca in final cei de acolo sa ia in calcul o solutie tehnica pentru ca aceste conducte sa fie protejate si centura sa nu aiba probleme”, a declarat Grigore Rusti, presedintele OUAI.

Consultantul Companiei de Drumuri pentru proiectul centurii Bacaului a confirmat ca a fost la fata locului si a identificat una dintre cele patru antene. „Am transmis deja la Bucuresti situatia identificata si cred totusi ca se va rezolva, in sensul ca vor primi aviz fara probleme. Este si in interesul proiectului centurii pentru ca daca nu se protejeaza acele conducte, ulterior drumul va avea de suferit”, a spus inginerul Catalin Iordache.

Practic, pentru ca nu si-a facut la timp temele, Compania de Drumuri poate prinde la acest moment noile cheltuieli ocazionate de protejarea sistemului de irigatii la capitolul cheltuieli neprevazute. Si poate da, totodata, avizul necesar OUAI pentru a demara propriul proiect, care ar ajuta fermierii din Letea Veche sa-si ude culturile de legume sau cereale in perioade de seceta.

Intre timp, fermierii aflati pe calea centurii, in zona Letea Veche si membri ai OUAI s-au trezit peste noapte cu buldozerele direct in bucata lor. S-au pierdut recolte semnificative, pentru care nu se va primi vreodata vreo compensatie.

In total, circa 6 hectare de teren pe care se afla productie au fost puse la pamânt peste noapte. „In a doua faza, i-au rugat sa ne spuna mai inainte ca sa recoltam, chiar daca nu era vremea”, a explicat Silviu Bondor, unul dintre fermierii care are teren in zona si membru al OUAI.

„Problema este ca noi nu stim la acest moment pe unde trece proiectul. Normal era sa vina sa puna tarusi, sa delimiteze si sa ne arate pe hârtii exact cât si pe unde trece soseaua. Noi trebuia la rândul nostru sa ne anuntam arendasii ce e de facut pentru anul viitor”, a mai spus Bondor.

Nimic din tot ce era firesc nu s-a intâmplat in cazul centurii Bacaului, dar despre acest lucru, poate, intr-un articol viitor.

Am formulat o adresa oficiala catre Compania de Drumuri pentru un punct de vedere oficial cu privire la lipsa avizului din partea OUAI pentru derularea proiectului centurii Bacaului, inca de la publicarea primului articol, dar nici la aceasta data nu am primit vreun raspuns.

Sistemul de irigatii care se alimenta din canalul de fuga al Bistritei avea o magistrala cu diametru de 80-90 centimetri din care porneau mai multe antene, adica tot conducte ingropate in pamânt, puse din 600 in 600 de metri, paralel. Magistrala are in total circa 2 kilometri. Ceea ce era odata o statie de transformare, in care erau pompe a devenit o cladire abandonata iar ce s-a putut fura a disparut. Conductele fiind ingropate, au ramas la locul lor. Prin proiectul european, sistemul de irigatii ar urma sa fie repus in functiune, adica sa fie achizitionate pompe, conducte, hidranti si sa fie reconditionat sistemul. Intreaga investitie se va face pe o parte din retea, urmând sa fie irigate 600 de hectare in loc de jumatate, in prezent. Agentia de Imbunatatiri Funciare poate prelungi, cu fonduri europene reteaua pâna la finalizarea celor 2 kilometri.

„OUAI nu poate obtine autorizatie de constructie din partea Consiliului Judetean in absenta avizului de la Compania de Drumuri, intrucât cele doua proiecte se intersecteaza. Acest lucru este foarte clar.”

Elena Zara, secretar al Consiliului Judetean Bacau



„Dupa câteva saptamâni de asteptare am primit o hârtie prin care se recunoaste existenta antenelor si CNADNR va face protectia necesara. Speram ca dupa parcurgerea celorlalte etape sa primim intr-un final avizul necesar proiectului nostru.”

Grigore Rusti, presedintele OUAI

„Este si in interesul proiectului centurii ca acele conducte pentru irigatii sa fie protejate, altfel, e posibil ca ulterior drumul sa aiba de suferit”, a spus inginerul Catalin Iordache.

„Nu s-a facut nici o expropriere. Am intrebat chiar si la primarie la Letea Veche, nici acolo nu exista nici o hârtie. Vom face o adresa la constructor, sa ne spuna exact latimea drumului sa stim si noi ce avem de facut. Avem arendasi, pe care trebuie sa-i anuntam ce facem. Daca mergem si declaram o anumita surpafata la APIA si apoi nu este toata eligibila, intram in alte probleme.”

Silviu Bondor, agricultor