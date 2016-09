Tristete mare si deznadejde dupa incendiul de la Bazarul Onesti

* comerciantii, multi dintre ei sositi din Republica Moldova, si-au pierdut toata agoniseala * bazarul nu avea autorizatie de functionare si nici autorizatie ISU

Incendiul necrutator care a izbucnit in seara zilei de 17 septembrie la Bazarul Onesti a lasat in urma mâhnire si tristeti ce cu greu pot fi depasite, prin faptul ca numerosi comercianti de peste Prut, care isi desfasurau aici activitatea, au pierdut tot ce au avut.

Dupa cum au mentionat mai multi onesteni, paznicul Bazarului a fost cel care a vazut cum flacarile au cuprins câteva tarabe si a anuntat Serviciul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in jurul orei 20.30. Alertati de lumina puternica ce se zarea de la peste 500 m distanta, din zona Hotelului Trotus, câtiva comercianti din Republica Moldova ce au tarabe in bazarul onestean au ajuns intr-un suflet la locul incendiului.

“Pompierii luptau cu flacarile si un grup de oameni a reusit sa scoata din apropierea acestora un autoturism. In preajma sa era si un microbuz, care apartine unei familii de comercianti ce au plecat pentru o perioada scurta de vreme la fiica lor in America.

Acest vehicol nu a mai putut fi scos, fiind cuprins de flacari. In mai putin de 10 minute au ars multe tarabe, sub ochii nostri mistuindu-se toate marfurile”, a declarat Vitalie T., care a revenit in dimineata zilei de duminica la locul dezastrului.

Interventia prompta a pompierilor onesteni, in ajutorul carora au venit si pompierii de la SC Chimcomplex SA Borzesti, a limitat proportiile incendiului. Martorii au spus ca flacarile au fost vazute si de pe soseaua nationala Onesti – Adjud iar orasul a fost impânzit de nori grei de fum.

Bazar fara autorizatii



Incendiul de la Bazarul Onesti a fost lichidat abia in jurul orei 22.20, iar din constatarile specialistilor cauza principala a acestuia pare a fi utilizarea focului deschis. Este de mentionat faptul ca tarabele comerciantilor din Republica Moldova aveau pereti din scânduri. Totul a devenit scrum in vâlvataile ce s-au ridicat la peste 10 metri.

In dimineata zilei de duminica, 18 septembrie, reprezentantii Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta au filmat resturile acestui incendiu. Cei care au pierdut toate marfurile ce le aveau spre vânzare au rascolit in mormanele ramase, cautând in zadar ca sa mai recupereze ceva. Astfel, au fost ridicate alte gramezi, care arata marile pierderi suferite de catre comercianti. Nici unul dintre comerciantii moldoveni nu au avut incheiate asigurari.

“Am pierdut tot, nimic nu s-a putut scoate de la foc! Au ars toate marfurile, la fel ca si la cei ce aveau tarabe alaturate! Motofierastraie, undite, diverse piese de schimb, toate au fost arse! Nu stim cum ne vom descurca de acum inainte!”

– Elena S. (53 de ani), comerciant

Printre sutele de onesteni ce au privit urmele acestui dezastru s-au aflat si salariati ai Primariei municipiului, care au evidentiat faptul ca Bazarul Onesti nu a avut autorizatie de functionare, de mai mult timp autoritatile locale dorind sa il inchida.

De asemenea, Bazarul nu avea nici autorizatie ISU, dupa cum am aflat de la reprezentantii institutiei. Producerea acestui incendiu a trezit in sufletele onestenilor ideea ca autoritatile locale, desi s-au bucurat ani la rând de strângerea unor frumoase sume de bani de aici, pe care le incasa in acest spatiu ingust, vor inchide bazarul. Mai mult, onestenii nu s-au ferit sa critice si pe primarii municipiului Onesti din ultimii 10-15 ani, care nu au facut nimic, nici o modernizare pentru bazarul unde se afla comercianti din Republica Moldova.