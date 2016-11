Peste 900 de firme din tot judetul care s-au evidentiat prin rezultatele economico-financiare in 2015, au fost premiate, ieri, la sala Ateneu, de Camera de Comert si Industrie Bacau. Festivitatea de premiere a avut loc in cadrul Galei Laureatilor Topului Firmelor din judetul Bacau, ajunsa deja la a 23 – a editie.

Alaturi de întreprinzatorii si managerii firmelor clasate in Top, la eveniment au raspuns invitatiei de a participa si reprezentanti ai autoritatilor si institutiilor publice, ai organizatiilor patronale si profesionale, ai mediului universitar, ai organizatiilor sindicale, mass-media, precum si colaboratori si parteneri ai comunitatii de afaceri din judetul Bacau.

In plus, mai punctam prezenta, ca invitati speciali ai evenimentului, a lui Alexandru Cumpanasu, presedintele Coalitiei Nationale pentru Modernizarea României, alaturi de Paul Cotirlet, coordonatorul zonal al organizatiei, precum si a presedintelui Camerei de Comert a României, Sorin Dumitriu.

Dupa intonarea imnului de stat al României si un scurt moment artistic asigurat de cvartetul de coarde „Avantgarde”, cele doua prezentatoare ale festivitatii, actritele Florina Gazdaru si Daniela Vrânceanu, l-au invitat pe Doru Simovici, presedintele Camerei de Comert si Industrie Bacau, sa adreseze cuvântul de bun venit tuturor participantilor la festivitate.

„Împreuna in lumea afacerilor”

Aceasta a vorbit, apoi, despre ultimul raport de coeziune economica, sociala si teritoriala al Comisiei Europene, care, atunci când vorbeste despre afaceri, arata ca „antreprenoriatul este cel mai important motor de dezvoltare economica, restructurare si crestere a localitatilor”.

„Pentru existenta afacerilor, este nevoie de doua atribute, si anume, dorinta de a începe o afacere – atribut exclusiv al întreprinzatorilor, al fondatorilor afacerii, si existenta conditiilor necesare dezvoltarii afacerilor – resposabilitate care revine în principal autoritatilor si institutiilor publice, organismelor de reglementare, organismelor care creeaza cadrul general de functionare a firmelor.

As dori ca aceste conditii de existenta a afacerilor sa fie retinute ca un leitmotiv al trecerii noastre impreuna in lumea afacerilor”, a punctat Doru Simovici, presedintele CCI Bacau. Totodata, el a tinut sa transmita un raspuns la „întrebarile si abordarile primite de la unii dintre oamenii de afaceri din judet”, inclusiv de la cei care nu au fost prezenti la festivitate.

„«De ce Topul Firmelor?», «De ce sa particip la Top?», iar ca abordari – refuzul de a iesi în evidenta în evenimente publice sau neîncrederea în impactul evenimentelor de tipul conferintelor, congreselor, forumurilor, galelor, întrucât, «în cei 26 ani de economie de piata, nu au fost vizibile rezultate pozitive pentru firme».

Organizarea Topului Firmelor este o obligatie instituita de Legea 335/2007 pentru fiecare comunitate de afaceri judeteana si cea nationala, prin care legiuitorul a dorit sa scoata în evidenta elita comunitatilor de afaceri, respectiv repere, modele, simboluri, care sa se constituie în exemple de buna practica, atât pentru întreprinzatorii care nu au atins performantele elitei, cât si pentru potentialii întreprinzatori, pentru a le stimula apetitul si dorinta de a începe o afacere”, a precizat presedintele Doru Simovici.

El a subliniat, totodata, ca în acest fel, realizarea „Topului Judetean al Firmelor”, în cele 23 de editii ale sale, a contribuit la dezvoltarea spiritului antreprenorial si la înfiintarea multora din cele 15 – IMM – uri la 1.000 locuitori care exista astazi în judetul Bacau.

Or, in Uniunea Europeana exista o medie de aproximativ 54 de IMM-uri/1.000 locuitori, rezultând o diferenta de 370 %, ceea ce ar însemna ca, în logica statisticii europene, tinta judetului pentru urmatorii ani ar fi sa crestem numarul de firme active din judet de la 10.000 la peste 40.000, crescând proportional si cifra de afaceri – de la 3,8 miliarde de euro la peste 14 miliarde de euro, si numarul de salariati ai firmelor, de la 70.000 la peste 150.000.

In aceste conditii, el a considerat ca este momentul ca, in numele întregii comunitati de afaceri bacauane, sa transmita aprecierile si felicitarile elitei comunitatii de afaceri bacauane care a avut cele mai bune rezultate în anul 2015.

„Consider ca apartenenta la elita comunitatii de afaceri impune si responsabilitatea de a încuraja si sprijini dezvoltarea spiritului antreprenorial, prin transferul experientei si expertizei dobândite catre potentialii întreprinzatori din apropierea dvs: membrii familiei, rude, prieteni, si, de ce nu, angajati ai dvs, astfel încât sa insuflati dorinta si curajul de a-si deschide propriile afaceri”, a fost indemnul presedintelui Camerei de Comert Bacau, Doru Simovici.

Apel unitate si la lupta împotriva discriminarii capitalului românesc

Spre finalul discursului, Doru Simovici a adresat rugamintea ca „în relatiile cu partenerii dvs, în relatiile cu autoritatile si insitutiile publice – parlamentari, guvernanti, agentii regionale, reprezentanti ai administratiilor judetene si locale, sa sustineti realizarea conditiilor necesare dezvoltarii afacerilor si eliminarea problemelor care îngreuneaza activitatea firmelor, conditii si probleme”, subliniind asupra faptului ca, în ultimii 10 ani, ajutorul de stat a fost acordat în proportie de 87% pentru firmele straine si doar 13% pentru firmele românesti.

„Fac apel de a ne uni eforturile si a milita si lupta împotriva discriminarii capitalului românesc. Fac apel si catre toti cei prezenti la aceeasi unitate în apararea intereselor firmelor bacauane, în scopul sprijinirii si sustinerii activitatii acestora ca principali generatori de venituri pentru bugetele locale si bugetul national si principali furnizori de locuri de munca.

Felicitari tuturor laureatilor, reprezentantilor autoritatilor, institutiilor, asociatiilor de afaceri, asociatiilor profesionale, comunitatii universitare, sindicatelor si sunt convins ca, impreuna, putem crea conditii mai bune pentru dezvoltarea afacerilor si imbunatatirea calitatii vietii cetatenilor judetului Bacau”, a incheiat presedintele Camerei de Comert Bacau, Doru Simovici.

A urmat Sorin Brasoveanu, presedintele Consiliului Judetean Bacau, care a apreciat, la rându-i, eforturile imense depuse de mediul de afaceri bacauan in toti acestia ani dicili din ultima perioada. „Ma aflu in fata celor mai creativi si eficienti intreprinzatori si manageri din acest judet. Stiu ce si cât reprezinta efortul dvs. in domeniul economic. Ma intreb, insa, cât si ce trebuie sa facem eu si echipa Consiliului Judetean pentru ca rezultatele dvs, sa evolueze. (…)

Dvs. reprezentati trei sferturi din cifra de afaceri a judetului si tot atât din profitul impozabil care asigura si o parte din bugetul adminstratiei publice. Firmele dvs. asigura peste jumatate din locurile de munca existente in zona noastra. Dar, dincolo de statistici, se afla oameni intreprinzatori care s-au dedicat unor vise si proiecte personale, trecând peste piedicile fiscale, birocratie etc”, a transmis presedintele Consiliului Judetean Bacau.

Apoi a venit rândul viceprmarului municipiului Bacau, Constantin Scripat, de a trasmite un cuvânt de bine comunitatii de afaceri a judetului. „Dorim sa avem un dialog si parteneriate cu cât mai muklti dintre dvs., pentru ca aveti multe de facut in judet. De aceea, aveti sprijinul total al adminstratiei”, a spus viceprimarul Scripat.

Mediul de afaceri are nevoie de mai mult”.

O interventie spumoasa si plina de enuziasm a fost alocutiunea energica a tânarului Alexandru Cumpanasu, presedintele Coalitiei Nationale pentru Modernizarea României, care a vorbit apasat despre neajunsurile cu care se confrunta, de ani de zile, oamenii de afaceri din intreaga tara, pe fondul nepasarii si sfidarii clasei politice.

„Nu facem nimic cu vorbe frumoase. Mediul de afaceri are nevoie de mai mult. Când incerci sa iei autorizatie si ti se cere spaga, când exista o competitie neloiala sau favorizata de alte interese, când – fara a acuza pe nmeni – multinationalele isi exporta profitul facut in România, iar firmele românesti trebuie sa asigure 75% din PIB, o fi oare corect? (…) Coalitia noastra nu se va opri, pâna când nu vom avea cel putin conditii egale intre multinationale si mediul de afaceri autohton. (…) E vital ca, dincolo de vorbe, sa se treaca si la politici care sa ajute mediul de afaceri românesc”, a punctat Alexandru Cumpanasu.

El s-a referit apoi la o serie de intiative legislative abandonate de politicienii care au guvernat pâna acum – Legea parteneriatului public – privat, Legea Lobby-ului, Legea holdingului etc. „Este oare incompetenta, este rea-vointa, sunt alte interese la mijloc? Stiu ca intre primele 1.000 de firme din România se mai regasec doar 50 de societati cu capital 100 la suta românesc.

Politica statului român pentru investitorii straini a fost aceea de incuraja, facilita cumpararea companiile românesti. Nu spun ca e rau, dar sa lase banii aici. Firmele românesti trebuie sa dea explicatii pâna la ultima virgula. Stiti vreo firma multinationala anchetata sau intrebata de ceva?”, a intrebat retoric Alexandru Cumpanasu. El a promis, la final, ca dupa alegerile din decembrie „ii vom zgudui puternic, vom pune presiune pe Guvern”, adaugând ca „prioritatea este capitalul românesc”.

Atmosfera a fost destinsa, pe alocuri, de prestatiile artistice ale cvartetului de coarde „Avantgarde”, cvartetul „Fagotissimo” si de tinerii elevi ai Colegiului National de Arta „George Apostu” din Bacau.

Firme do top…cu afaceri si profit

In Topul Firmelor Bacau, comerciantii au trebuit sa indeplineasca simultan mai multe conditii (au realizat cifra de afaceri in anul 2015, au avut profit, un numar mediu de salariati de cel putin 2), indicatorii utilizati in algoritmul de calcul pentru intocmirea clasamentelor fiind cifra de afaceri neta, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficienta utilizarii resurselor umane si eficienta utilizarii capitalului angajat.

Clasamentele s-au întocmit pe baza punctajului rezultat din suma ponderata a indicatorilor mentionati, fiind considerate clasate firmele care se afla pe primele 3 locuri din clasa de marime, domeniul de activitate si sectiunea in care activeaza.

Clasamentele au fost intocmite pe structura Sectiunilor Camerei – Agricultura, Industrie, Constructii, Comert si Servicii-, pe domenii si subdomenii de activitate, fiecare domeniu si subdomeniu la rândul lui fiind structurat pe grupe de marime. În total, la editia 2016, cele 904 firme clasate pe primele 3 locuri in Topul Firmelor 2016, au realizat o cifra de afaceri de 2.946,3 milioane de euro, reprezentând 73,85% din total cifra de afaceri din judet, un profit de 317 milioane de euro, reprezentând 75,3% din total profit al firmelor din judet.

Totodata, numarul total de salariati s-a ridicat la 39.853, reprezentând 56,35% din total numar salariati. Comparativ cu editia din 2015, când in clasamentul Topul Firmelor Bacau s-au clasat pe primele 3 locuri un numar de 807 firme care au realizat, la nivelul anului 2014, 73% din total cifra de afaceri la nivel de judet, 60% din total profit si peste 70% din total numar de angajati, se constata o crestere a numarului de firme clasate in editia 2016, o crestere a profitului realizat de firmele clasate în Top, la nivelul editiei din 2016, si o scadere a numarului de angajati a firmelor clasate pe primele 3 locuri in editia 2016.

La final, mai notam si despre distinctiile speciale pe care Camera de Comert si Industrie le-a acordat rectorilor celor doua unitati din invatamântul superior local, prof. univ. dr. ing. Carol Schnakovszky de la Universitatea „Vasile Alecsandri” si lui Neculai Lupu de la Universitatea „George Bacovia”. Astfel, cele doua personalitati au devenit membri de onoare ai Camerei de Comert si Industrie Bacau.