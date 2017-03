Economie SUV-ul Skoda Kodiaq şi-a croit drum prin Bacău de Florentin Radu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter După lansarea mondială, în toamna trecută, la Salonul Auto de la Paris, Skoda Kodiaq, cel mai mare SUV al costructorului auto ceh, a ajuns şi pe piaţa locală. Astfel, noua bijuterie pe patru roţi a fost dezvăluită joi seara, la sediul Centrul Auto Skoda din Bacău, în prezenţa a zeci de clienţi şi potenţiali clienţi ai dealerului băcăuan, precum şi numeroşi doritori care şi-au manifestat dorinţa de a face cunoştinţă cu vedeta cehilor. „Am reuşit să aducem, în sfârşit acasă, de departe, de foarte departe, «marele urs», aşa cum ne place nouă să-i spunem SUV-ului Skoda Kodiaq. Nu l-am adus din Alaska, aşa cum ne-ar plăcea să spunem, dar sigur vine din fabrica din Cehia. Ca şi specia de urs kodiak din Alaska, SUV-ul nostru este masiv, corpolent, dar şi extrem de prietenos. În plus, ca şi ursul nord-american care are nişte soluţii absolut uluitoare de supravieţuire, şi marca noastră beneficiază de soluţii Simply Clever”, a declarat Alina Iepurică, director de vânzări la Centrul Auto Skoda Bacău. 1 of 23 Minute în şir, oaspeţii dealerului băcăuan s-au delectat testând calităţile de excepţie ale SUV-ului Skoda Kodiaq şi discutând intens pe marginea noutăţilor cu care a venit echipat „ursul” pe patru roţi al producătorului praghez. Organizatorii evenimentului le-au pregătit participanţilor şi o serie de surprize interactive, unul mai memorabil decât celălalt, printre care amintim şi dispozitivul de realitate virtuală de tip Oculus Rift care, practic, i-a purtat pe cei care au acceptat testul într-o lume virtuală, pe Transfăgărăşan şi în alte locuri pitoreşti din ţară, evident, la bordul magnificului SUV Skoda Kodiaq. Copiilor le-a fost rezervat un colţ de joacă, unde şi-au petrecut seara jucând joculeţe de tip Tetris. La plecare, fiecare dintre participanţi a trecut pe la foto corner-ul special amenajatpentru a imortaliza momentul, fireşte, în compania vedetei auto a serii, SUV-ul Skoda Kodiaq. 0 SHARES Share Tweet

