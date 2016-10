Saucesti: Batrân gasit mort in beci

Un barbat de 78 de ani, din satul Bogdan Voda, comuna Saucesti, a fost gasit fara viata in beciul in care avea depozitate butoaiele cu mustul care fermenta.

Se pare ca batrânul era decedat de ceva timp, dar pentru a se stabili cu exactitate care a fost cauza mortii, trupul neinsufletit a fost ridicat si transportat la morga pentru efectuarea necropsiei.

In ultima saptamâna, in judetul Bacau, sase persoane au sfârsit intoxicate cu gazul emanat de mustul in fermentatie.