Multimedia Protest la Colegiul Henri Coandă de Desteptarea -

Zeci de elevi ai Colegiului Henri Coanda din Bacău au ieșit, astăzi, în curtea instituției de învățământ pentru a protesta față de schimbarea directorului Cătălin Gărgăun. 1 of 7 Vom reveni cu amănunte. http://www.desteptarea.ro/wp-content/uploads/2017/09/video-1505988076.mp4 140 SHARES Share Tweet