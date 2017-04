Top Story Povestea băiatului care s-a trezit din comă după mai multe săptămâni şi învaţă din nou să meargă de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – în prezent el este internat în Secţia de Recuperare Pediatrică a Spitalului Judeţean Bacău, unde cu ajutorul cadrelor medicale de aici a făcut progrese uimitoare – este răsfăţatul secţiei şi s-a ataşat de întreg personalul La sfârşitul lunii septembrie a anului trecut, băiatul, acum în vârstă de 9 ani, dintr-o comună din partea de est a judeţului Bacău, a ajuns la Compartimentul de Primiri Urgenţe Pediatrie a Spitalului Judeţean Bacău în stare critică, cu un traumatism sever la cap. Era în comă şi după ce a fost stabilizat a fost transferat la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi. Nici acum nu se ştie exact cum s-a rănit şi s-a declarat că ar fi fost vorba despre un accident, adică micuţul ar fi căzut din căruţă. La spitalul din Iaşi a fost supus unei intervenţii chirurgicale şi a stat în comă mai multe săptămâni. După o perioadă destul de lungă a deschis ochii şi din acel moment a început lupta lui pentru viaţă şi recuperare, pentru că rămăsese cu sechele grave. Pe 29 decembrie 2016, s-a întors la spitalul din Bacău. Era slab, nu putea merge şi nu vorbea iar de atunci este internat în Secţia de Recuperare Pediatrică unde a primit toată atenţia cadrelor medicale. Este cel mai mare şi cel mai răsfăţat dintre pacienţii de aici, ceilalţi fiind bebeluşi de până în doi ani. Petrece multe ore în camera de recuperare şi le zâmbeşte cu drag medicilor şi asistentelor care-l îngrijesc zi de zi. De puţin timp poate sta singur în picioare şi păşeşte dacă este ţinut de mâini. Simte că este iubit şi oferă la rândul lui dragostea sinceră a unui copil care a primit o nouă şansă la viaţă. „În secţia noastră s-a internat cu hipotrofie ponderală marcată, tetrapareză spastică cu hemiplegie stângă, trebuia alimentat prin gavaj (n.r.- nu înghiţea şi era alimentat prin sondă nazo-gastrică). La internare avea 18 kilograme, acum are 24. L-am adus aici pentru kinetoterapie şi după terapii susţinute putem spune că în prezent deficitul ponderal este recuperat, mănâncă singur, hemiplegia stângă este parţial recuperată, în sensul că mişcă mâna stângă şi pune piciorul stâng în pământ. Se menţine spasticitatea musculară, păşeşte susţinut şi vorbeşte cu dificultate. L-am investigat suplimentar oftalmologic şi neurologic şi se află în tratament. Evoluţia lui este în general favorabilă, însă pentru recuperarea deficienţelor rămase este nevoie de transfer şi tratament recuperator într-o clinică universitară”, a declarat dr. Aurelia Ţaga, medic primar pediatru, şef Secţie Recuperare Pediatrică (SJU Bacău), care a luat deja legătura cu o astfel de unitate din Iaşi. Transferul se va face în perioada următoare, imediat ce va apărea un loc liber la acea clinică de specialitate, unde se vor putea aplica şi alte proceduri, în speranţa că se va recupera în mare parte, pentru a se putea deplasa singur şi a putea duce o viaţă cât de cât normală. Băiatul este vizitat de familie, şi-a recunoscut părinţii şi pe celelalte rude care au venit să-l vadă şi îşi aminteşte lucruri petrecute înainte de accident. Atunci când va fi trimis la Iaşi mama va trebui să se interneze cu el acolo, pentru a-l sprijini. 0 SHARES Share Tweet

