Paul Claudiu Cotîrleț, candidatul PSD la Primăria Moinești: „Intru în această cursă electorală extrem de hotărât" de Silvia Patrascanu Paul Cotîrleț, fiul dr. Adrian Cotîrleț, va candida la funcția de primar al municipiului Moinești. Născut în Onești, în 1988, a absolvit Școala „George Enescu" și Liceul „Spiru Haret" din Moinești, iar în 2010 Facultatea de Istorie din București, secția Relații Internaționale și Studii Europene. Are master în Politica Europeană și Românească, în Diplomație și Istorie Politică, iar în prezent este doctorand la Universitatea din București. E o surpriză faptul că vă întoarceți acasă, în Moinești. Cei care vă cunosc traseul se așteptau, probabil, să vă continuați cariera în București sau în alt mare oraș. Ce v-a determinat să luați această decizie? Actuala administrație și-a arătat limitele. Consider că poziția de primar trebuie să fie câștigată prin proiecte și voturi, nu printr-o moștenire lăsată… Traseul despre care vorbiți a fost creat din dorința de a face ceva pentru cetățean. Părinții mi-au insuflat această aplecare spre partea socială specifică medicilor, dar nu m-au putut convinge să urmez această meserie. De aceea, după o extrem de benefică experiență de șase ani avută în Parlamentul României, consider că a venit timpul de a mă întoarce acasă și a pune umărul la reconstrucția Moineștiului după modelul implementat de tatăl meu la spital. Vin cu inima deschisă și nici un oraș din lume nu se poate compara cu cel al copilăriei. Să fii administratorul unui oraș nu e un lucru ușor. Vor exista, întotdeauna, nemulțumiri sau nevoi care nu pot fi satisfăcute imediat. Sunteți pregătit să faceți față presiunii pe care o exercită comunitatea asupra celui pe care l-a ales? Sunt sigur că această presiune mă va ambiționa astfel încât, împreună cu echipa ce îmi stă alături, să reușesc a pune în practică cât mai repede cu putință proiectele ce au fost propuse de mine și avizate de conducerea centrală de partid în momentul în care am acceptat candidatura la Primăria Municipiului Moinești. Făcând un scurt istoric al acestei candidaturi, vă spun că au fost patru luni de negocieri intense, dar perseverența unor lideri județeni ai PSD și faptul că cei aflați în conducerea partidului la nivel central au fost de acord în sprijinirea unor planuri de dezvoltare a municipiului m-au făcut să intru în această cursă electorală extrem de hotărât. Plecând de la faptul că sunteți cetățean al Moineștiului și cunoașteți bine acest municipiu, ar fi interesant să aflăm care sunt primele schimbări pe care ați dori să le faceți în calitate de primar? Aș dori a detalia cele ce vor fi făcute în timpul mandatului meu într-o conferință de presă imediat după data de 10 mai dar, ca o avanpremieră, va pot spune că hotelul-relicvă din centrul orașului va fi reabilitat, stadionul de fotbal va fi parte a unui complex multisportiv modern, infrastructura rutieră va fi refăcută în special în zonele neglijate până acum, cum sunt cartierul Văsâiești-Hangani sau Lucăcești Sat, și multe altele. Până atunci am plăcerea de a vă invita la meciul demonstrativ de fotbal între generația de excepție a fotbalului românesc (selecționata națională de la începutul anilor 90) și echipa Petrolul Moinești din sezonul 1997-1998, cea care a fost la un pas să promoveze în prima ligă. Prin aceasta partidă doresc a reînvia tradiția fotbalistică moineșteană ce datează din 1948 și să garantez că voi contribui la reeditarea performanțelor demult uitate.

