Operaţie în premieră la Secţia de Chirurgie a Spitalului Județean Bacău de Geta Panaite – medicul chirurg Florinel Gunea i-a înlocuit unei paciente o parte din esofag, care se cicatrizase în urma unei arsuri şi nu-i mai permitea să se hrănească – intervenţia chirurgicală a decurs bine, iar femeia se poate alimenta acum normal Pacienta, în vârstă de 50 de ani, din judeţul Galaţi, a ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Bacău când nu mai putea să-şi înghită nici măcar saliva şi slăbise deja 15 kilograme. În urmă cu circa trei luni ea a suferit o arsură chimică pe esofag, după o ingestie de sodă caustică, iar această arsură s-a cicatrizat prin stenoză, adică în final lumenul s-a închis complet şi astfel a ajuns în situaţia în care nu mai putea să înghită nimic. La Galaţi i s-a propus să i se se facă gastrostomie (n.r. – să i se introducă în stomac un tub special prin care să se alimenteze direct), dar împreună cu familia a decis să ceară şi alte păreri. „Am un frate aici în Bacău care s-a operat în acest spital şi m-a adus şi pe mine. Am zis că nu este tocmai bine să mă hrănesc aşa printr-un tub şi că poate există o altă variantă mai bună. Aşa am ajuns la domnul doctor Gunea, care m-a operat şi acum mă simt foarte bine", ne-a spus pacienta. Dr. Florinel Gunea, medic primar în cadrul Secţiei de Chirurgie a SJU Bacău i-a făcut esofago-plastie, o intervenţie chirurgicală în premieră pentru unitatea medicală de la noi. Astfel de operaţii se fac în clinici mari, dar pacienta şi-a dorit să se opereze la spitalul din Bacău, pentru că se ataşase deja de cadrele medicale de aici. „Esofago-plastia este prima intervenţie de acest gen făcută la noi. Este o procedură prin care se scoate esofagul fibrozat şi se înlocuiește tot conductul alimentar cu altceva. La această pacientă l-am înlocuit cu stomacul. Tot stomacul, după ce se prepară într-un anumit fel chirurgical, se ascensionează între plămâni, prin spatele cordului, şi se anastomozează la gât cu esofagul cervical. Se mai poate face şi cu colon, cu intestin subţire, dar în acest caz am făcut cu stomac. Operaţia a decurs bine, dar este o operaţie cu riscuri mari pentru că este de durată, cu multe manevre chirurgicale", a explicat dr. Gunea. Cel mai mare risc, însă, ar fi fost să nu ţină legătura creată la nivelul esofagului cervical deoarece în cazul în care se desface atunci se produce o infecţie ce se poate răspândi în toată cavitatea toracică. Pacienta din Galaţi a fost operată în urmă cu zece zile, se simte foarte bine iar ieri a fost externată, fiind aşteptată la control peste o lună. În acest moment, ea se poate hrăni şi este bucuroasă că poate duce o viaţă normală.

