Onesti Oneşti: Copil rămas blocat în maşina parcată la soare, scos de pompieri de Geta Panaite S-a întâmplat în municipiul Oneşti, unde o fetiţă de 3 ani a rămas blocată în maşina parcată la soare. Când şi-a dat seama că nu are cum să o scoată de acolo, mama a plecat în comuna Helegiu pentru a aduce cheia de rezervă a autoturismului şi a lăsat-o la faţa locului pe bunica copilei, să o supravegheze de afară. În paralel s-a cerut şi ajutorul pompierilor. Echipajul care a ajuns la faţa locului a acţionat însă imediat, pentru că în interiorul autovehiculului temperatura era ridicată şi oricând micuţei i se putea face rău. Salvatorii au spart geamul de la portiera stângă faţă, au scos minora din maşină şi au transportat-o cu un echipaj Smurd la Compartimentul de Primiri Urgenţe a Spitalului Municipal Oneşti pentru investigaţii, fiind în stare bună.

