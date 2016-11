O femeie a nascut de doua ori in jumatate de an, din greseala unor functionari

Demersul absolut remarcabil al unui asistent social din Corbasca, implicat in proiectul UNICEF – „Sprijinirea copiilor invizibili” (fara acte), se poticneste in tot felul de erori – greseli in documentele emise de institutii care intârzie sau blocheaza eliberarea certificatelor de nastere.

Un astfel de caz este cel al Adelinei G. careia i s-a gresit anul nasterii. O politista si-a dat seama, comparând actele, ca este imposibil ca doua surori sa fie nascute la un interval de mai putin de jumatate de an.

Constantin Tabacaru este asistent social in cadrul Primariei Corbasca si se ocupa de „copiii invizibili”, fara acte, pentru care face demersuri in instanta in vederea eliberarii certificatelor de nastere.

Pe Adelina G. (14 ani) a descoperit-o când lucra in invatamânt, la scoala din Bacioiu, Corbasca. Era trecuta in catalog cu un alt nume, cel al mamei preluat dupa casatorie.

„In catalog aparea sub numele C. Adelina, fara CNP. Am intrebat dirigintele clasei si mi-a spus ca fata nu are certificat de nastere”, spune Tabacaru. In 2014, a inceput sa strânga documentele necesare in instanta pentru inregistrarea tardiva a nasterii.

„Bunicul fetei mi-a adus certificatul medical constatator al nascutului viu, emis de Maternitatea Bacau, cu data de 21 aprilie 2003 – an de nastere care ulterior s-a constatat ca a fost trecut gresit.

Insa, la acel moment, nu stiam si nici nu mi-as fi imaginat vreodata ca o institutie poate sa faca o asemenea greseala. Pe baza acestui certificat am inceput demersurile in instanta. Anul trecut, s-a dat decizie pentru eliberarea certificatului de nastere.

Mama fetei nu era casatorita legal când a nascut-o. Ulterior, s-a casatorit si are patru copii. In momentul in care Adelina a obtinut certificatul de nastere, parintii s-au intors din Germania, unde lucreaza temporar, pentru a-i face si ei pasaport.

Au mers la Serviciul Pasapoarte Bacau si acolo s-a descoperit eroarea din acte. Unei doamne politiste i-a sarit in ochi anul de nastere care aparea si in certificatul unei surori a fetei – Adelina figura ca era nascuta in aprilie 2003, iar sora ei, Sefora, in septembrie 2003! Or, nu se poate ca doua surori sa se nasca in acelasi an, la diferenta de câteva luni. Din acest motiv, nu s-a putut face nici pasaport”, explica Tabacaru.

Astfel, au fost reluate demersurile pentru eliberarea unui certificat cu date corecte. S-a obtinut de la Evidenta Populatiei confirmarea ca mama fetei figureaza cu o nastere in data de 21 aprilie 2002 – data corecta, iar Maternitatea Bacau a emis un nou certificat medical constatator al nascutului viu.

„Maternitatea a dat doua acte cu ani diferiti. Si eu am ramas surprins. Greseala este si a mamei, dar si la Maternitate care trebuia sa verifice atent. Doi ani am umblat pentru a obtine acest certificat de nastere care nu este bun”, arata Tabacaru.

El a deschis o noua actiune in instanta pentru eliberarea unui alt certificat, insa instanta a respins-o motivat de faptul ca pe o cerere similara s-a pronuntat deja. Practic, eroarea poate fi indreptata tot printr-o actiune in instanta, dar prin care sa se ceara mai intâi anularea actului gresit si apoi eliberarea unui nou certificat corect.

„Legea este foarte stufoasa, iar bani sa angajam un avocat nu avem. Insa, cred ca si instanta ar trebui sa fie mai maleabila, nu sa respinga o actiune doar pentru ca nu e denumita intr-un anumit fel”, crede asistentul social.

„Si mai grav este faptul ca aceasta minora de 14 ani are, la rândul ei, un copil de 4 luni. Nici el nu are acte, nu e inscris la medic, pentru ca mama, Adelina, nu are acte. Un copil fara acte nu are cel mai elementar drept, dreptul la identitate. Nu-l poti inscrie la medicul de familie, nu beneficiaza de nicio forma de protectie sociala – indemnizatie, alocatie. Doamne fereste, se intâmpla ceva, nu ti-l ingroapa nimeni. Ca parinte, nu poti demonstra ca e copilul tau.”

– Constantin Tabacaru