Din casa frumoasa pe care sotii Macovei o aveau pe strada Frunzei (cartierul Gheraiesti), din Bacau, au mai ramas doar câteva ziduri. Nenorocirea s-a petrecut in noaptea de vineri spre sâmbata, in jurul orei 3.00.

Un incendiu violent, care a pornit din camera centralei, a cuprins in scurt timp mare parte din casa si a transformat-o in scrum. La ora aceea Andreea (28 ani) dormea impreuna cu cei trei baietei de 1,6 ani, 3,5 ani si 5 ani.

La un moment dat s-a trezit si a observat ca toata locuinta era plina de un fum gros si inecacios.

„Am tresarit si m-am trezit, probabil Dumnezeu a vrut sa ma trezesc. Era fum si prima data m-am dus la copii, i-am trezit si pe ei si am iesit afara pe geam. Nu mai puteam veni in partea aceasta catre usa ca era tot in fum.

Când am iesit afara ardea totul”, povesteste tânara, multumita ca a putut sa-si salveze copiii. A sunat imediat la 112 si a chemat pompierii. Flacarile s-au extins insa cu repeziciune iar echipajele ajunse la fata locului au stins incendiul, dar din casa nu a mai ramas aproape nimic.

Acoperisul s-a facut scrum, toti peretii sunt degradati, toata partea din spate a casei a fost distrusa, la fel si anexele. La lumina zilei dezastrul se vede si mai bine. Câteva hainute ale celor mici au fost intinse pe o sârma pe lânga un gard. Cu atât au mai ramas.

Ceva haine si câteva piese de mobilier, scoase din flacari, dar si acelea pline de fum. Andreea nu-si poate stapâni lacrimile pentru ca stie ca a ramas practic pe drumuri, acum in prag de iarna. Sotul ei a plecat la inceputul acestui an in Danemarca ca sa faca rost de bani sa termine totul in casa si sa-si vada linistiti de viata, dar acum trebuie sa vina acasa.

„Sotul meu a inceput aceasta casa de la 14 ani si s-a chinuit singur sa o construiasca. La inceput a carat cele necesare cu caruta, apoi usor usor am facut aproape tot cum am vrut. Mai aveam de amenajat baia si holul si era gata”, mai spune Andreea. Si-a luat cei trei copii si a plecat la mama ei, care locuieste in cartierul Nord, dar dorinta lor este sa se intoarca acasa.

O vecina a fost cea care ne-a semnalat cazul, impresionata de situatia lor. „Sunt copii foarte buni, cuminti, care au muncit ani de zile sa-si faca aceasta casuta, fara ajutorul nimanui. Si chiar era o locuinta frumoasa. Recent cumparase mobila noua pentru copii, totul era facut bine. Dar acest incendiu le-a distrus tot.

Poate sunt persoane care ar putea sa-i ajute, sa refaca locuinta”, spunea femeia. Si noi facem apel la bacauanii cu suflet care ii pot ajuta cu materiale de constructii sau bani, pentru ca ei sa o poata lua de la capat.