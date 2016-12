O cafenea din Bacău rămâne fără autorizație pentru că nu respectă legea anti-fumat

* este vorba despre Matteo Cafe unde agentii au aplicat a treia sanctiune, cea de 15.000 de lei, care prevede ca masura complementara si inchiderea societatii * in replica, reprezentantii cafenelei spun ca nu au primit niciun proces verbal cu aceasta ultima amenda iar controlul din decembrie nu apare in registrul unic al unitatii

Politistii locali au anuntat luni dimineata ca au cerut Primariei Bacau sa retraga autorizatia in cazul Matteo Cafe, pe care a sanctionat-o de trei ori, pentru ca nu ar fi respectat legea antifumat.

„Matteo Cafe a ignorat in mod constant sanctiunile contraventionale si avertismentele emise de organele de control, continuând sa permita clientilor sa fumeze in incinta punctului de lucru”, a declarat Florin Podoleanu, purtator de cuvânt la Politia Locala Bacau.

Prima amenda, de 5.000 de lei, a fost aplicata in aprilie anul acesta, a doua, de 10.000 de lei, la jumatatea lunii noiembrie, când administratorul ar fi fost invitat sa se prezinte la sediul institutiei pentru a fi informat ca risca inchiderea spatiului, daca vor permite in continuare fumatul in interior, iar ultima sanctiune, cea mai mare, de 15.000 de lei, a fost data pe 13 decembrie.

„Societatea comerciala a fost sanctionata gradual, conform prevederilor legale in vigoare. Intrucât acesta a continuat sa ignore invitatiile primite si sa sfideze orice control venit la societatea pe care o patroneaza, agentii locali depistând in continuare persoane care fumau in interiorul Matteo Cafe, in data de 13.12.2016 a fost dispusa masura aplicarii ultimei sanctiuni prevazuta de Legea 349/2002, in cuantum de 15.000 de lei, cu masura complementara de inchidere a societatii.

In momentul de fata a fost trimisa catre primarie solicitarea de retragere a autorizatiei si adrese de informare catre Institutia Prefectului si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, privind aspectele constatate si masurile intreprinse”, a mai spus Podoleanu. Politistii locali ar fi sanctionat si 13 clienti ai cafenelei, cu câte 100 de lei, care ar fi fost surprinsi ca fumau in interior.

In replica, reprezentantii societatii vizate spun ca nu au primit niciun proces-verbal cu amenda de 15.000 de lei, din 13 decembrie, si ca respectivul control nu apare in registrul de control al cafenelei.

„Nu am cunostinta de aceste demersuri legale efectuate de catre Politia Locala. Am un registru unic de control care este oglinda societatii si care imi spune cine a fost in control, ce a verificat si cine a luat la cunostinta din partea societatii.

Ultima vizita din partea politiei locale este din data de 16.11.2016. Din moment ce eu n-am primit niciun punct de vedere oficial al Politiei Locale Bacau, cum ca in data de 13 decembrie eu am fost sanctionat, eu nu stiu despre ce vorbiti, pentru ca nu am primit nicio amenda si nici nu apare in registru.

Conform legii nu am incalcat nicio prevedere a sa ca sa pot fi impacat cu ideea ca sunt sanctionat. Eu consider ca sunt sanctionat pe nedrept”, a declarat Laurentiu Prodea, manager Matteo Cafe. Acesta a mai spus ca primele doua amenzi, de 5.000 si 10.000 de lei, au fost deja contestate in instanta.

De la inceputul anului si pâna acum, politistii locali au controlat peste 200 de societati comerciale din municipiul Bacau, fiind aplicate 532 de sanctiuni, in valoare de 44.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor Legii 349/2002, legea antifumat.