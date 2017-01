La data de 18 ianuarie a.c., polițiștii Poliției Municipiului Moinești au reținut trei persoane bănuite de comiterea infracțiunii de furt calificat. Polițiștii moineșteni au acționat în sistem intergrat pe linia prevenirii și combaterii furturilor din societăți, locuințe, anexe și garaje de pe raza municipiului Moinești, comunele Poduri, Măgirești și Brusturoasa și, în baza a cinci mandate emise de Judecătoria Moinești, au fost efectuate percheziții domiciliare la locuințele unor persoane din comuna Poduri, din Moinești si din comuna Măgirești. În urma acțiunii au fost identificate mai multe bunuri provenite din infracțiuni comise în perioada decembrie 2016 – ianuarie 2017, pe raza comunelor menționate mai sus, respective un sistem home-cinema, o mașină de spălat, un aspirator, o camera foto digitală, mai multe scule și covoare. În cauză s-a dispus reținerea pentru 24 de ore a trei persoane cu vârste cuprinse între 19 și 22 ani, din Moinești, persoane bănuite de comiterea faptelor. În urma prezentării acestora Parchetului de pe lângă Judecătoria Moinești, s-a dispus măsura preventive a controlului judiciar pentru 30 de zile. 98 SHARES Share Tweet

