CSM Bacău- CSM Focșani 2007: cine sparge gheața?

Sâmbătă, de la ora 17.30, Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” va găzdui o confruntare între două echipe aflate la cota zero puncte în campionat

Evident, se pornește de la 0-0: o indică tabela. Și de la zero la zero, așa cum ne spune clasamentul Ligii Zimbrilor. Sâmbătă, de la ora 17.30, în Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” din Bacău se vor afla față în față două echipe aflate la cota zero puncte în acest început de campionat: CSM Bacău și CSM Focșani 2007. Una din ele va sparge, în sfârșit, gheața. Asta dacă excludem remiza, firește.

De altfel, semnul X nu s-a regăsit deloc în cele 21 de partide disputate până acum în ediția 2024-2025 a Ligii Zimbrilor; de ce și-ar pune amprenta tocmai pe jocul de la Bacău? Prin urmare, e vremea dezghețului. Să vedem însă și pentru cine! Chiar dacă întâlnesc un advesar incomod, „CSMeii” băcăuani pornesc cu prima șansă. Au de partea lor terenul, publicul și suportul moral dat de cele 40-45 de minute în care, etapă de etapă în acest debut de sezon, au ținut frâiele jocurilor disputate în compania lui Minaur, CSM Constanța și SCM Politehnica Timișoara.

Sigur, finalul a fost, de fiecare dată, unul nefast pentru trupa lui Leonard Bibirig și Ionuț Rotaru, care a plătit mereu cu înfrângerea subțirimea unui lot decimat de noi și noi accidentări, de la Serhel la Costea, de la Mănescu la Brăescu. Iar în lipsa efectivului complet este greu să menții un ritm corespunzător pe ambele faze ale jocului, timp de 60 de minute: e o constatare cu titlul de alibi.

Numai că, de data aceasta, nici măcar alibiul unei „bănci scurte” nu (mai) poate sta în picioare. Sâmbătă, contra Focșaniului, indiferent de situație, este timpul și rostul unei victorii A primei victorii băcăuane în actuala stagiune a Ligii Zimbrilor!

Programul etapei a patra

Vineri, 20 septembrie, ora 17.30 : Steaua București- CSM Constanța (televizat de Pro Arena). Ora 18.00 : CSM Odorheiul Secuiesc- SCM Politehnica Timișoara.

Sâmbătă, 21 septembrie, ora 17.30 : CSM Bacău- CSM Focșani 2007 (Pro Arena), CSM Vaslui- CSU din Suceava.

Duminică, 22 septembrie, ora 17.30 : HC Buzău 2012- Dinamo București (Pro Arena). Ora 18.00 : CSM Făgăraș- Potaissa Turda.

Miercuri, 25 septembrie, ora 17.30 : CSM București- Minaur Baia Mare.

Clasament

1 Dinamo București 3 3 0 0 96-73 9p.

2 Potaissa Turda 3 3 0 0 106-88 9p.

3 HC Buzățu 2012 3 3 0 0 87-75 9p.

4 Minaur Baia Mare 3 3 0 0 85-80 9p.

5 CSU Din Suceava 3 2 0 1 104-95 6p.

6 CSM Constanța 3 2 0 1 95-86 6p.

7 Politehnica Timișoara 3 2 0 1 71-70 6p.

8 CSM Vaslui 3 2 0 1 82-81 6p.

9 CSM București 3 1 0 2 86-92 3p.

10 Steaua București 3 0 0 3 93-99 0p.

11 CSM Bacău 3 0 0 3 77-87 0p.

12 CSM Focșani 2007 3 0 0 3 67-83 0p.

13 CSM Făgăraș 3 0 0 3 76-93 0p.

14 CSM Odorheiul Secuiesc 3 0 0 3 77-100 0p.