Moarte suspectă la Cucova de Geta Panaite - Poliţiştii şi procurorii criminalişti au început o anchetă după ce un bătrân de 90 de ani, din satul Cucova, comuna Valea Seacă, a fost găsit aseară decedat în locuinţa sa. O vecină a mers să vadă ce mai face, însă uşa de la intrare era larg deschisă, iar proprietarul era căzut jos. Femeia s-a speriat şi atunci a mai chemat un bărbat care locuieşte în apropiere ca să intre împreună în casă. Când au văzut că vecinul lor nu mai dă semne de viaţă, că avea o rană la gură, iar în jur erau câteva lucruri răvăşite, au sunat imediat la 112. O ambulanţă a ajuns la faţa locului, însă medicii nu au mai putut face altceva decât să constate decesul. Trupul neînsufleţit al bătrânului a fost dus la Morgă pentru ca legiştii să facă necropsia şi să spună care a fost cauza morţii. Până ce verificările se vor termina, în sat oamenii stau cu teamă şi se gândesc la ce este mai rău. Asta şi după ce în noaptea de duminică spre luni o bătrână din localitate a fost tâlhărită în propria casă. Doi indivizi mascaţi au intrat peste ea şi au bătut-o până ce a fost de acord să le dea toţi banii pe care-i avea, în jur de 1.700 de lei. Poliţiştii fac cercetări şi în acest caz.

