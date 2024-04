La Slănic-Moldova are loc o nouă ediție a Târgului „Lemn Vechi și Nou”

La Centrala Artelor ,,In Context”, din stațiunea Slănic-Moldova, are loc, în perioada 26 – 29 aprilie, cea de-a doua ediție a Târgului ,,Lemn Vechi și Nou”, în organizarea Asociației de Artă ,,In Context Slănic-Moldova”, alături de Fundația ,,Pădurea de Mâine”, ,,House of Vladila” și ,,Luiss”. Evenimentul este finanțat prin programul de granturi nerambursabile multianuale Comunitățile ,,Pădurii de Mâine”, oferit de Fundația ,,Pădurea de Mâine” comunităților forestiere, pentru dezvoltare durabilă, educație si conștientizare a importanței protejării pădurilor în contextul schimbărilor climatice.

Pentru această nouă ediție, activitatea echipei de proiect s-a concentrat pe recondiționarea de scaune, ca omagiu adus celei mai complexe piese de mobilier, cu potențialul cel mai mare de impact creativ și educațional. Scaunele upcycled de la Centrală pot deveni, prin colaborările cu segmentul ,,Horeca”, ambasadoarele tranziției către un stil de viață sustenabil. Scaunele care vor fi prezentate au fost recuperate direct din comunitățile regiunii și au fost transformate prin parteneriate strategice pe care Asociația de Artă In ,,Context Slănic-Moldova” le-a încheiat cu două instituții de învățământ din județul Bacău: Colegiul Național de Artă „G. Apostu”, din Bacău, și Centrul Educativ din Târgu Ocna. Acestea vor fi jurizate și licitate în ziua de 27 aprilie. Veniturile obținute din vânzări vor fi direcționate spre dotarea atelierelor colaboratoare ale proiectului, în vederea creșterii impactului și a cantității de deșeuri voluminoase deviate de la depozitarea la groapa de gunoi.

În anul de la lansare, proiectul a mobilat cu piese upcycled reședințe private și cafenele precum ,,Replace”, din București, după care a participat la evenimente creative care promovează sustenabilitatea, precum ,,Comunidar la Mezanin Market”, ,,Romanian Design Week” și ,,Trifoi Fest”, aflându-se printre finaliști la ,,Green Gala Awards 2023” organizată de ,,Romania Green Building Council”. Din anul 2024, Asociația de Artă ,,In Context Slănic Moldova” a devenit reprezentant ,,Zero Waste România” în județul Bacău.

,,Proiectul urmărește să creeze un model de economie circulară care să susțină pe termen lung activitatea cultural-educațională pentru mediu a asociației desfășurată încă din 2017. Târgul anual de mobilier din lemn recondiționat va promova conceptele de reciclare și refolosire a lemnului, în contextul în care România generează anual peste șase milioane de tone de gunoi menajer (conform Eurostat), o cantitate semnificativă fiind reprezentată de mobilier și țesături care s-ar putea refolosi, însă nu sunt incluse drept fracții reciclabile la operatorii de salubritate. Inițiativa asociației noastre este un prim pas spre schimbarea acestei statistici la nivel regional, prin economie circulară, creativitate și antreprenoriat social, menite să contribuie la dezvoltarea durabilă a regiunii Slănic Moldova, binecunoscută pentru pădurile și izvoarele sale minerale”, a spus artista plastică Alina-Georgiana Teodorescu, inițiatoarea proiectului și președintele-fondator al Asociației de Artă ,,In Context Slănic-Moldova”.

Târgul anual de upcycling ,,Lemn Vechi și Nou” va readuce în contemporaneitate piese de mobilier vechi colectate local, care ar fi ajuns la groapa de gunoi, sprijinind astfel protejarea pădurilor și educația ecologică a comunității. Decorațiuni și produse de artă și manufactură realizate de tineri și meșteri din Slănic vor întregi oferta târgului.

1 de 6

Programul târgului

* Vineri, 26 aprilie: 16:00 – 20:00

16:00 – 17:00 povestim despre upcycling cu Alina-Georgiana Teodorescu, artist și fondator ,,In Context Slănic Moldova”; 18:00 – 20:00 Soft opening.

* Sâmbătă, 27 aprilie: 10:00 – 19:00

10:00 – Deschiderea târgului, prezentare ,,In Context” și tur ghidat ,,La Centrală”;

14:00 – Expoziție în natură de scaune upcycled realizate de către elevii Colegiului Național de Artă ,,George Apostu” Bacău, în cadrul concursului lansat în 2023 de către Asociația de Artă ,,In Context Slănic-Moldova” (locația: pădurea din vecinătatea ,,Monumentului lui Euclid”, zona Sonda 2 – tbc).

* Duminică, 28 Aprilie: 10:00 – 19:00

11:00 – 11:30 Prezentare ,,In Context” și tur ghidat ,,La Centrală”;

13:00 – 15:00 atelier pictură pe scaune pentru copii;

16:00 – 17:00 prezentare proiecte câștigătoare și prototipuri concurs de design de produs SIT (Sustainable Interiors Together).

Luni, 29 Aprilie

10:00 – 19:00 deschis. Locație: Centrala Artelor ,,In Context” (lângă Vila ,,Siam”, căutați turnul roz).

Upcycling, cunoscut și sub denumirea de reutilizare creativă, este procesul de transformare a subproduselor, a deșeurilor, a produselor inutile sau nedorite în noi materiale sau produse percepute a fi de o mai bună calitate, cum ar fi valoarea artistică sau valoarea de mediu.

Romulus-Dan BUSNEA