Actualitate Maricica Coșa, despre Colegiul Prefectural: „Nu ne întâlnim ca să bifăm o ședință!” de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Maricica Coșa, noul prefect al județului, s-a întâlnit, la sfârșitul acestei săptămâni, în sala mare a Palatului Administrativ, cu șefii instituțiilor deconcentrate. Prima temă abordată în cadrul Colegiului Prefectural a fost o analiză evoluției câștigurilor medii salariale reale în județul Bacău, comparativ cu media țării și a județelor Regiunii de Nord- Est, în ultimii doi ani, datele fiind prezentate de directorul executiv Eugenia Harja, Direcția Județeană de Statistică Bacău. S-a discutat, apoi, despre realizarea indicatorilor activității fiscale și bugetare la nivelul județului, în anul fiscal 2016, în baza raportului efectuat de Constantin Cozma, directorul Administrației Județene a Finanțelor Publice Bacău.

La „Diverse”, Elena Volcescu, șefa serviciului „Strategii și Programe” din cadrul Prefecturii, a explicat care sunt tipurile de raportări pe care serviciile publice deconcentrate la transmit Instituției Prefectului, precum și fișa serviciului public deconcentrat. „Mă aștept ca instituțiile deconcentrate să răspundă cu promptitudine și maximă seriozitate la toate solicitările Instituției Prefectului. Nu ne întâlnim în Colegiul Prefectural ca să mai bifăm o ședință, ci ca să cunoaștem situația reală a fiecărei instituții care, la rândul ei, ne transmite problemele cetățenilor”, a declarat Maricica Luminița Coșa, prefectul județului Bacău. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.