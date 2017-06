Actualitate Mai puțină pădure tăiată ilegal în județul Bacău de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter 303 ha de pădure au fost tăiate ilegal în județ în anul 2016 Județul Bacău apare doar pe locul al zecelea în Raportul Greenpeace „Tăierile ilegale din pădurile României în 2016”, comparativ cu situațiile din anii anteriori. În 2016 au fost identificate 9.444 de cazuri de tăieri ilegale la nivel național, dintre care 5.222 au constituit fapte penale, media pe zi de contravenții și fapte penale fiind de 26 de cazuri pe zi. Cifra reprezintă o scădere cu 47% față de anul anterior. În anul 2016, în județul Bacău au fost înregistrate numai 303 cazuri de tăieri ilegale de pădure, care însă au plasat județul pe locul al zecelea în țară, față de 1.057 de cazuri în Mureș (locul întâi)și 296 în Suceava (locul 11). Din Regiunea Nord-Est, județul Neamț s-a situat pe locul al 7-lea, cu 356 ha. Trebuie ținut cont, însă, și că aceste județe au mai multă pădure decât altele. După numărul de infracțiuni silvice sau după valoarea sancțiunilor aplicate, Bacăul nu se regăsește între primele zece județe, dar după numărul de contravenții se află pe locul al patrulea, cu 964 de cazuri. Scăderea contravențiilor față de anul anterior este mai redusă, comparativ cu scăderea numărului de cazuri de tăieri ilegale, acest lucru explicându-se prin adoptarea și în țara noastră a legislației UE, care prevede noi tipuri de sancțiuni. Însă după numărul de mijloace de transport confiscate, Bacăul a fost pe locul al cincilea, cu 80 de cazuri. Județul Bacău nu apare între primele zece județe din țară nici după cantitatea de lemn tăiată ilegal (14,8 mc în medie pe caz la nivel național), nici după valoarea prejudiciului. Însă în ceea ce privește activitatea de investigare a infracțiunilor silvice derulată de procurori, în anul 2016 Bacăul a fost pe locul al șaselea, cu 730 de cazuri, dar pe locul al treilea după numărul cazurilor soluționate, cu 279 de cazuri. Ce a făcut societatea civilă Un rol important în identificarea și semnalarea cazurilor de tăieri ilegale – consideră Greenpeace – l-a avut societatea civilă, cu ajutorul instrumentelor puse la dispoziție de autorități ca urmare a modificării legislației în domeniu și a creșterii gradului de transparență – aplicația de mobil Inspectorul Pădurii și site-ul www.inspectorulpadurii.ro. Greenpeace consideră „Inspectorul pădurilor” ca fiind „aplicația din buzunarul justițiarilor”. Cu cele 214 sesizărilor făcute de cetățeni cu privire la cazurile de tăieri ilegale de pădure, Bacăul este al cincilea în România. După numărul de apeluri efectuate la telefonul 112 pentru verificarea materialului lemnos, Bacăul nu apare între primele zece județe, dar după numărul de transporturi de lemn raportate a fost pe locul al optulea, cu circa 120 de cazuri. În această lună, Greenpeace România a facilitat dezbaterea publică „Pădurea și comunitatea” în satul Pustiana, din comuna Pârjol. În luna ianuarie, peste 300 de oameni din Pustiana i-au adresat primarului comunei o petiție prin care cereau oprirea tăierii pădurii de la marginea satului. „Înjumătățirea numărului de cazuri de tăieri ilegale e rezultatul unor noi prevederi legislative care au sporit numărul și valoarea sancțiunilor, a unei mai mari implicări a societății civile în procesul de semnalare și a creșterii rolului Jandarmeriei în procesul de constatare și sancționare.”

