Jandarmii sunt în mijlocul cetăţenilor

În perioada minivacanței ocazionată de Ziua Internațională a Copilului și Sărbătoarea Rusaliilor, jandarmii băcăuani vor asigura ordinea și siguranța publică la nivelul judeţului Bacău, independent și în sistem integrat. Structurile de ordine publică din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău vor acționa proactiv pentru asigurarea ordinii publice la manifestările cultural artistice și sportive organizate în această perioadă și vor participa la menținerea ordinii publice. Echipajele de jandarmerie vor executa, atât independent cât şi în sistem integrat, activităţi de patrulare în zonele şi arterele intens circulate, în zonele de agrement fiind în măsură să intervină de urgenţă pentru a preveni sau combate, la nevoie, incidentele la adresa ordinii şi siguranţei publice. Concomitent cu asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică, jandarmi băcăuani vor executa misiunile permanente de pază și protecție la obiectivele din responsabilitate în vederea prevenirii faptelor antisociale. Structurile montane si balneare de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău, vor monitoriza permanent zonele turistice Slănic Moldova, Tîrgu Ocna, intensificând acţiunile în zona de competenţă şi vor veghea la menţinerea ordinii publice, fiind pregătiţi să intervină și în situaţii de urgenţă. Pentru a evita situaţiile nedorite, jandarmii montani sfătuiesc turiştii să aibă în vedere următoarele recomandări:

-să se informeze asupra itinerariului propus, gradului de dificultate, condiţiilor climaterice locale, să consulte prognoza meteo înainte de a pleca în drumeţii;

-să dețină echipament adecvat zonei de munte şi trusă de prim ajutor;

-să folosească numai traseele marcate şi să urmească marcajele de pe traseu;

-să nu folosească mijloace sau vehicule motorizate fără permis de acces în zona muntoasă. De asemenea, cetăţenii sunt rugaţi să anunţe la numărul unic de urgenţă 112 orice incident sau orice altă problemă legată de ordinea şi liniştea publică.

