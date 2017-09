Duminică seara, în jurul orei 21.00, acoperişul unei locuinţe cu etaj şi mansardă, din oraşul Comăneşti, a fost cuprins de flăcări. Pompierii au ajuns la faţa locului, iniţial, cu două autospeciale de stingere şi când au văzut vâlvătaia imediat au cerut sprijin şi de la colegii de la Detaşamentul Moineşti, dar şi de la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Tg. Ocna, care au acţionat cu câte o autospecială. Incendiul, care a mistuit acoperişul pe o suprafaţă de circa 200 de mp, a fost stins după mai bine de două ore, iar la final, în urma verificărilor, militarii au stabilit că cel mai probabil focul s-a iscat de la un scurtcircuit electric produs la un cablu defect sau neizolat corespunzător. 0 SHARES Share Tweet

