Economie Guvernul iranian studiază oportunitățile de la Rafo Onești de Petru Done Delegația băcăuană care s-a întâlnit acum două zile cu ambasadorul Republicii Islamice Iran la București, Excelența Sa Hamid Moayyer, i-a oferit acestuia documentația solicitată inițial despre situația în care se găsește, în prezent, societatea Rafo Onești. La sfârșitul anului trecut, ambasadorul Iranului a fost în Bacău, unde a avut întâlniri inclusiv cu reprezentanții Rafo, dar și cu ai autorităților locale, la Camera de Comerț și Indutrie. Încă de atunci a solicitat mai multe detalii despre Rafo, pentru că statul iranian ar fi interesat de această rafinărie. Recent, Ministerul Energiei de acolo a transmis din nou acest interes. Datele prezentate de băcăuani la întâlnirea de acum două zile vor fi transmise ministerului iranian de profil, pentru a fi analizate. Din delegație au făcut parte reprezentanții Rafo, dar și ai autorităților județene și ai Camerei de Comerț și Industrie. La Rafo – spune consilierul de imagine al rafinăriei, Ion Marian – se va proceda, în următoarea perioadă scurtă de timp la o nouă expertizare a societății. „Nici administratorul judiciar al Rafo, Casa de Insolvență Transilvania, nici acționarul majoritar – a precizat Ion Marian – nu au interesul introducerii acestei societăți în faliment, ci optează pentru găsirea unui investitor care ar putea prelua rafinăria".

