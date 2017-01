Accidentul soldat cu doi morţi şi doi răniţi s-a petrecut în judeţul Constanţa. Maşina armatei în care se afla generalul Cătălin Băhneanu a intrat într-o depăşire neregulamentară şi a lovit un alt autoturism, care venea din sens opus. În accident a fost implicat si un TIR care circula regulamentar. Cei doi ocupanţi ai maşinii care circula regulamentar au murit pe loc, iar echipajele de intervenţie şi-au concentrat atenţia pe supravieţuitori, aceştia fiind transportaţi cu un elicopter SMURD şi o ambulanţă la Spitalul de Urgenţă Constanţa. Se pare că militarii mergeau de la Feteşti spre baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu, iar în apropiere de Cernavodă, plutonierul major Dan Nica, şoferul maşinii cu însemnele armatei, s-a angajat în depăşirea unui TIR. Martorii oculari au declarat pentru presa locală că şoferul maşinii Renault care circula regulamentar din sens opus, s-a speriat, a frânat brusc, iar maşina a început să se învârtească pe şosea, intrând în impact cu maşina angajată în depăşire. Ocupanţii Renault-ului au murit pe loc, şoferul militar este în stare gravă, intubat, iar potrivit presei constănţene, generalul Băhneanu trebuie să fie supus unei intervenţii chirurgicale la picioare. Generalul Cătălin Băhneanu a fost comandantul Bazei 95 Aeriene Bacău Generalul de flotilă aeriană Cătălin Băhneanu este pilotul care face spectacol pe cerul Bacăului, în fiecare an, de Ziua Aviaţiei. Băcăuanii sunt obişnuiţi să-l vadă la manşa aeronavei MiG 21 Lancer, în reprezentaţii fără cusur. De-a lungul carierei a fost pilot, instructor de zbor, pilot şef, comandant de patrulă, instructor pe simulator de zbor, comandant de escadrilă, locţiitor şi comandant de bază aeriană. Are peste 1.500 de ore de zbor cu IAK-52, L-39 ZA, IAR-330 L, IAR-330 SOCAT, IAR-99 ŞOIM şi MiG-21 LanceR. Băhneanu are legături cu Bacăul din anul 1992 – 1995, când a fost pilot instructor de zbor la Centrul de Pregătire a Piloţilor Bacău. A îndeplinit ulterior mai multe funcţii, dintre care amintim: 1995 – 2001 pilot şef, Comandant patrulă Grupul 95 Aviaţie Vânătoare, Bacău; 2001 – 2002 instructor la simulatorul de zbor, Centrul 95 de Trecere pe Avioane Supersonice, Bacău; 2004 – 2006 locţiitorul comandantului de escadrilă, Baza 95 Aeriană, Bacău; 2006 – 2008 comandant de escadrilă, Baza 95 Aeriană, Bacău; 2008 – 2009 locţiitorul comandantului, Baza 95 Aeriană, Bacău; 2009 – 2012 comandant Baza 95 Aeriană, Bacău. Din septembrie 2012 deţine funcţia de comandant al Bazei 86 Aeriene Feteşti „Gheorghe Mociorniţă”. 10 SHARES Share Tweet

