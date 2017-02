Cultura ”EU nu contez!”, un spectacol marca ARTfel, ca un ”lanț al slăbiciunilor”: Iubire, Trădare, Sacrificiu de Madalina Rotaru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Un suflet candid până la capătul vieții și o familie preocupată de ce spune lumea și de ”cum tebuie să fii și să faci” mai mult (aproape exclusiv) decât de realitatea trăită, pur spiritual, de fiu; un fost ”domn ministru” scos forțat de pe scena politică după ce a descoperit că interesul personal nu este compatibil cu interesul comunitar și un actual ministru precum și un președinte pentru care interesul comunitar nu există; de asemenea, o fiică de primar de comună, o tânără gravidă – fiică a fostului ”domn ministru” și o ”ursitoare” cu voce angelică și cânt de nai… O poveste de și despre Iubire, Trădare, Sacrificiu, pe scurt: ”EU nu contez!”, un spectacol oferit de ARTfel, zilele trecute, în două reprezentații, pe scena Teatrului Municipal Bacovia din Bacău. Pentru o oră și jumătate, publicul a putut regăsi o realitate dureroasă pe care România în special, și omenirea în ansamblul ei, o trăiește, realitate jucată profesionist, dar și stângaci, pe alocuri, de actori consacrați și tineri actori. Dincolo de jocul remarcabil al unor actori consacrați precum Marian Rîlea, Anamaria Pîslaru, Sorin Dinculescu (poate, cel mai convigător) și Relu Poalelungi, de remarcat a fost și interpretarea pe care tinerele actrițe Georgiana Vratiu (Ingrid, fata primarului) și Beatrice Rubică (Anastasia, fata fostului ”domn ministru” poreclit Iuda) au dat-o personajelor lor și care, alături de ceilalți colegi de scenă (Antonio Tadeusz Mincă, Altan Safta Zecheria și Ștefan Opreanu) au purtat un mesaj pe cât de actual, pe atât de dur: ”Între a salva lumea și a-ți trăda cel mai bun prieten, ce alegi?”. Un mesaj, pe care, de altfel, însuși autorul piesei, Florin Coman, ”un tânăr dramaturg român necunoscut”, după cum spun organizatorii, l-a dorit, credem, transmis exact așa. Spectacolul, în regia semnată de Costel Stoica, a venit și cu surpriza plăcută a unei regii muzicale deosebite, semnată de artistul Adrian Petrescu, o coloană sonoră live asigurată de ”ursitoarea” Narcisa Băleanu, voce și nai. Piesa este de recomandat, implicarea unor artiști consacrați într-un proiect privat nou – ARTfel – , scenariul îndrăzneț care combină dramatismul specific teatrului cu lirismul muzicii clasice și populare live fiind de natură să atingă obiectivele propuse de ARTfel, respectiv: promovarea tinerilor, cultură de calitate și schimbare în ceea ce înseamnă viziunea despre artă și cultură. ”EU nu contez!” face parte din turneul ARTfel 2017, cu opriri pe scenele teatrelor din București, Bacău și Iași. 7 SHARES Share Tweet

