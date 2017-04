Top Story Dragoș Luchian este președintele municipalei PNL Bacău de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Liberalii din municipiul Bacău s-au întâlnit, vineri, la ora 15, în sala de ședințe a Centrului de Afaceri și Expoziții pentru a-și alege noii lideri.

În cursa pentru funcția de președinte s-au înscris, inițial, șase candidați. În ziua alegerilor au rămas în competiție doar senatorul Dragoș Luchian, ex-viceprimar al Bacăului, și Mircea Fechet, consilier municipal. Conferința PNL a început cu verificarea cvorumului și a continuat cu alegerea secretariatului tehnic și a comisiei de numărare a voturilor.

Tudorița Lungu, deputat și președinte în funcție, a prezentat raportul de activitate al municipalei PNL Bacău și, după ce s-a descărcat de gestiune, a predat conducerea lucrărilor către Cezar Olteanu, președintele Comisiei de Organizare și Desfășurare a Alegerilor. Cei peste trei sute de delegați cu drept de vot prezenți la CAEx, vineri, au analizat experiența și promisiunile candidaților și au decis.

Dragoș Luchian a obținut 169 de voturi și a devenit președintele organizației municipale PNL Bacău. Mircea Fechet s-a clasat pe locul doi, câștigând încrederea a 101 liberali. În jurul orei 19, a început alegerea prim-vicepreședinților și a celor opt vicepreședinți. Pentru funcția de prim-vicepreședinte pentru politici publice candidează Gabriel Grițcu și Eusebiu Daniel Cucu, iar pentru funcția de prim-vicepreședinte pentru strategii politice și comunicare, Ilie Bîrzu și Alina Ștefania Banu. Conferința PNL Bacău se va încheia cu votarea membrilor Biroului Politic Local și a trezorierului. „Sunt la capătul mandatului meu de președinte interimar și îl închei prin organizarea acestor alegeri cu speranța că vom avea un birou cu oameni valoroși. Nici nu s-ar putea altfel pentru că toți cei care s-au înscris în cursă pe diferite funcții sunt serioși, au muncit în PNL, țin la partid și își doresc să devină un partid respectat și de temut pentru adversari. Sunt mulțumită deoarece a fost competiție în partid și ei s-au bătut în proiecte, elegant, așa cum se face în interior, între camarazi. Sper ca imediat după încheierea alegerilor organizația să înceapă să-și caute candidații pentru funcția de primar al Bacăului și viitorul Consiliu Local”, a declarat deputatul Tudorița Lungu, ex-președinte PNL Bacău. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.