Astăzi, pe DN – 2, în afara localităţii Bereşti-Bistriţa, a avut loc un accident rutier în urma căruia două tinere au ajuns la spital. Poliţiştii spun că o şoferiţă de 19 ani, din judeţul Neamţ, în timp ce conducea un autoturism pe direcţia Roman-Bacău, pe fondul altor preocupări la volan a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a intrat în coliziune cu un TIR, înmatriculat în Turcia, care era staţionat în afara părţii carosabile. În urma impactului, tânără de la volan şi pasagera ei, tot de 19 ani, aflată pe locul din dreapta, au fost rănite şi transportate la camera de gardă pentru îngrijiri medicale, iar în urma investigaţiilor doar pasagera a rămas internată. Conducătoarea auto a fost testată de poliţişti cu etilotestul, rezultatul fiind zero, şi se continuă cercetările.

