Onesti Croco mai angajează 400 de oameni pentru fabrica din Onești de Petru Done Croco Onești, cel mai mare producător român de biscuiți și sticksuri, va derula un proiect de investiții de aproximativ 14 milioane de euro și va angaja încă 400 de oameni în fabrica sa de pe malul Trotușului. Investiția presupune creșterea capacității de producție. Proprietarul fabricii, Damian Mereu, a declarat presei că prima fază a proiectului, care necesită o investiție de circa 7 milioane de euro, va fi realizată din fonduri proprii, iar pentru următoarea etapă, de 7,5 milioane de euro, așteaptă un ajutor de stat de circa 5 milioane de euro. Proiectul va începe în luna martie și se va finaliza în octombrie. Croco Onești este lider în România la produsele Brezel, Crackers, Sticks și Petit Beurre, cota de piață fiind de 33% (în 2015) la sticksuri. Cu 250 de angajați (din care 180 direct în producție), cifra de afaceri a ajuns, în anul 2015, la 27 de milioane de euro și la peste 30 de milioane în 2016, iar capacitatea de producție la maxim 93 de tone de biscuiți în 24 de ore. Compania a beneficiat, în anii trecuți, și de fonduri europene, despre care Damian Mereu aprecia că au fost „o gură de aer", dar fără de care ar fi căutat alte soluții de finanțare. Croco este marcă înregistrată din 1991. Investitorul a început, în 1994, cu producţia de sticksuri, pentru ca în 1999 să pună în funcţiune o linie de producție de biscuiți zaharoși și glutenoși, cu o capacitate de 14 – 19 tone/24 ore, iar în anul 2002 o linie de producţie cu o capacitate de 24 – 31 tone/24 ore. În anul 2004 s-a terminat montajul celei de a treia linii de fabricaţie pentru biscuiţi, cu o capacitate de 24-31 tone/24 ore, care suportă întregul necesar pentru exportul aflat în continuuă creştere, în perioada 2010 – 2011 a derulat o investiţie de 5 milioane de euro în noi linii de ambalare, o nouă linie de sticks şi silozuri pentru făină, iar în acest an se desfăşoară o investiţie în valoare de 6 milioane de euro în linii de producţie şi ambalare, dar şi în depozite. Tot în luna martie, în Onești va începe fabricația și Autoliv, producătorul americano-suedez de sisteme de securitate auto, dar primarul Nicolae Gnatiuc anunța, la finele anului trecut, încă o investiție importantă, pentru circa 2.000 de salariați, despre care încă nu a dat amănunte.

