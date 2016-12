Cultura Comorile colectionarilor: Mihai Ceuca aduce taranii lui Prato in expozitie de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Circa 50 de fotografii de epoca, realizate de pe la 1900 de fotograful bacauan Emil Prato, adunate acum la un loc de cunoscutul colectionar si maximafilist bacauan Mihai Ceuca, vor putea fi vizionate joi, 15 decembrie, de la ora 14,00, in expozitia „Taranii lui Prato”, care va fi vernisata la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”. „Emil Prato – am aflat chiar de la colectionarul fotografiilor – a fost artistul datorita caruia mai putem revedea astazi imaginile urbei cu un veac mai tânara. Fotografiile lui Prato au fost folosite de Gr. Grigorovici pentru ilustrarea culegerii sale monografice «Bacaul din trecut si de azi», dar si pentru realizatea unui set de carti postale ilustrate dedicat vietii taranilor de pe Valea Tazlaului, din Tescanii Marucai Rosetti-Cantacuzino-Enescu. «Taranii lui Prato» au conservat portul national, iar fotografiile, împreuna cu celelalte obiecte expuse de organizatori, va vor convinge de adevarul afirmatiei”. Emil Prato avea studioul fotografic „Adčle”, din strada Regele Ferdinand nr. 39 (Bulevardul N. Balcescu de astazi). „Acolo – mai spune Mihai Ceuca – s-au pozat, cu neveste si copii, mai toti bacauanii cu dare de mâna. Poate, la invitatia Rosettestilor, a fotografiat si împrejurimile Tescaniului, Tazlaul, padurea, vitele si oamenii. Taranii lui Prato sunt la secera, la coasa, pe drum cu caruta, se odihnesc sau sunt la hora. A contribuit la sustinerea concreta a faptului ca portul românesc a fost o pavaza a limbii si a nationalitatii noastre”. 1 SHARES Share Tweet

