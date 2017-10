Colecționari din mai multe orașe din țară și-au dat întâlnire la Bacău, sâmbătă, 21 octombrie, la a XVI-a ediție a manifestării „Toamna Colecțiilor” – întâlnirea anuală a colecționarilor din România. Manifestarea a fost organizată de Clubul „Colecționarii” și de Asociația Filatelică „Grigore Pascu” din Bacău, în parteneriat cu Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”. Vizitatorii au putut vedea aici o expoziție și un târg de filatelie, cartofilie, numismatică și de antichități. „Au venit la târg – ne-a declarat Ioan Catană, vicepreședintele Asociației Filatelice „Grigore Pascu” – colecționari din Brăila, Suceava, Brașov, Bacău, Constanța, București și Piatra Neamț. A fost o bună participare, dar se observă absența unor vechi colecționari, care probabil se pot deplasa mai greu dacă vremea nu e prea bună sau dacă nu prea mai pot finanța pasiunea lor ca înainte. Generațiile mai tinere, oamenii care dispun de ceva mai mulți bani, parcă nu prea găsesc drumul spre o pasiune cum este cea a colecționarilor de până acum, pentru cărți vechi, icoane vechi, mărci poștale și cărți poștale, pentru lucruri care devin tot mai vechi, dar și mai rare”. 1 of 10 Un reportaj de la acest eveniment, cu portrete ale unor pasionați colecționari, vom publica în edițiile următoare ale ziarului nostru. 11 SHARES Share Tweet loading...

