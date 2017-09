Actualitate Cicliști băcăuani la turul „Mausolee pe bicicletă” de Petru Done -

Un grup de cicliști băcăuani s-au numărat, la sfârșitul săptămânii trecute, printre cei 100 de participanți din șapte județe la cea de-a III-a ediție a turului „Mausolee pe bicicletă” din județul Vrancea. Organizat în ciclul de manifestări „Zilelor Europene ale Patrimoniului”, evenimentul a fost un prilej pentru cicliști de a vizita toate cele patru mausolee din județul Vrancea ridicate în cinstea eroilor căzuți în Primul Război Mondial. Traseul – ne-a informat Victor-Traian Negulescu, director executiv al Direcției Județene pentru Cultură Vrancea – cu o lungime de 157 km a avut ca punct de plecare Mausoleul Eroilor din Focșani. Cicliștii au ajuns la Mausoleul Eroilor Soveja, punctul cel mai îndepărtat din traseu, după ce au străbătut nu mai puțin de 85 km, diferența de nivel fiind de aproximativ 1.000 metri. La Sojeva cicliștii au ținut un moment de reculegere în memoria sublocotenentului postmortem Mădălin Stoica, din Batalionul 280 Infanterie Mecanizată Protecţia Forţei decedat, vineri, 15 septembrie, în teatrul de operaţii din Afganistan. De asemenea, cicliștii au aprins candele în memoria eroilor care își dorm somnul de veci în Mausoleul Soveja. Tot aici, cei 100 de participanți la evenimentul „Mausolee pe bicicletă” au luat parte la un concert de cântece de cătănie, susținut de Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei” și au fost serviți cu plăcinte poale în brâu pregătite de femeile din sat. De la Mausoleul Soveja plutonul de cicliști a plecat către Mausoleul Eroilor Mărăști, iar turul s-a încheiat la Mausoleul Eroilor de la Mărășești, cu premierea participanților. Toți cei 100 de cicliști au primit un kit care conține o grafică în creion cu passepartout, realizată de profesorul Mihai Lăduncă de la Liceul de Arte ”Gh. Tăttărăscu” din Focșani, un calendar care conține imagini grafice, în creion cu toate cele patru mausolee din Vrancea și o cană personalizată cu logo evenimentului. „Mausolee pe bicicletă” este un eveniment de promovare a patrimoniului în rândul comunității de cicliști și a fost organizat, și în acest an, de Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea, serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii și Identității Naționale, Consiliul Județean Vrancea și Asociația Sportivă ”Velo Power”. “A fost și Vrancea Eroică! Am fost și eu acolo cum s-ar spune! 150 km și 1000 m diferență de nivel! Geografie, istorie, ciclism, natură, mausolee (Soveja – Mărăști – Mărășești), oameni mulți și deosebiți! O zi de poveste” Dragoș Benea

