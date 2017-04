Cererea de paşapoarte s-a dublat faţă de anul trecut

– dacă anul trecut, de la 1 aprilie 2016 şi până în perioada Paştelui băcăuanii au solicitat 690 de paşapoarte, în 2017, raportat la aceeaşi perioadă, au fost depuse dosare pentru 1.095 de paşapoarte – această analiză arată că fie pleacă tot mai mulri băcăuani să muncească în străinătate, fie şi-au revenit din punct de vedere financiar şi îşi petrec vacanţele peste hotare

O scurtă trecere în revistă a activităţii Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Bacău arată o creştere semnificativă a cererilor pentru eliberarea de paşapoarte. Cum funcţionarii de la ghişee nu-i pot întreba pe solicitanţi în ce scop vor folosi documentele de călătorie, putem presupune că de la un an la altul au plecat mai mulţi băcăuani din ţară, fie în scop turistic, fie pentru a munci în străinătate, fie pentru întregirea familiei peste hotare.

Comparativ cu anul trecut, paşaportul electronic a fost cerut de 499 persoane, iar anul acesta, au fost eliberate în această perioadă 724 paşapoarte electronice. Pentru paşaportul temporar, anul trecut au optat 181 persoane, iar în 2017, 323 de băcăuani au intrat în posesia unui paşaport temporar. După cum arată cifrele, din orice unghi am privi lucrurile, se vede clar o creştere a numărului de solicitări.

“Numărul de paşapoarte electronice este din ce în ce mai mare pentru că cetăţenii au înţeles cât de importantă este valabilitatea acestui document de călătorie. În aceeaşi măsură, sunt convinsă că oamenii au căpătat încredere şi în elementele de siguranţă ale paşaportului electronic”, declară cms.şef Florentina Neamţu, şeful Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Bacău.

Dacă până acum, funcţionarii prelucrau aproximativ 180 de dosare pe zi, este de aşteptat ca după sărbătorile pascale, numărul solicitărilor să crească. Acest prognostic este dat în condiţiile în care, de Paşte, se întorc să sărbătorească în familie o parte din băcăuanii care muncesc în străinătate. Singurii care scapă de aglomerările de la ghişee sunt cei care s-au programat online pentru a obţine un paşaport. Aceştia sunt primiţi la un ghişeu separat, la ora şi data dorite. Pentru mai multă transparenţă, conducerea Serviciului Paşapoarte vine cu o serie de precizări.

“Indiferent de domiciliu, cetăţenii pot opta pentru eliberarea paşapoartelor la orice serviciu de paşapoarte din ţară. De exemplu, dacă sunteţi din Bacău şi vă prind treburile prin Bucureşti, puteţi solicita în capitală eliberarea paşaportului. Nu eşti condiţionat unde ai buletinul! Mai mult, există posibilitatea, ca solicitantul să ridice paşaportul de oriunde doreşte dacă face menţiunea în momentul în care depune cererea pentru eliberarea documentului de călătorie”, declară cms.şef Florentina Neamţu, şeful Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Bacău.

În ceea ce-i priveşte pe băcăuanii care muncesc în străinătate, aceştia pot face astfel de solicitări la oficiile consulare sau ambasade. Reamintim că taxa percepută pentru paşaportul simplu electronic, cu valabilitate 5 ani, eliberat persoanelor cu vârsta peste 12 ani, este de 258 lei, paşaportul simplu electronic, cu valabilitate 3 ani, eliberat persoanelor care au sub vârsta sub 12 ani costă 234 lei, iar pentru paşaportul simplu temporar, cu valabilitate 1 an, se achită 96 de lei.