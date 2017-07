Brandul de tâmplărie termo-izolantă Barrier dezvoltat de compania Electric Plus ajunge, vineri, 28 iulie, și în orașul său de reședință, Bacău. Compania a pus în aplicare proiectul Barrier Test Mobil, prima experienţă Virtual Reality din România realizată de un producător de tâmplărie termo-izolantă, prezentat cu ajutorul unui show-room mobil interactiv de 20 de metri pătraţi, o caravană care a pornit din Cluj Napoca în luna mai și se va retrage în luna septembrie după popasuri în 15 orașe. Municipiul Bacău este singura localitate care va fi de două ori gazdă a caravanei. Prima oară în perioada 28 – 30 iulie, a doua oară în perioada 4 – 6 august. Caravana va opri în parcarea Kaufland din strada Nicu Enea, lângă autogară, și va prezenta programul Barrier Test Mobil în intervalele orare 9,00 – 13,00 și 16,00 – 20,00.

Persoanele interesate pot interacţiona cu produsele Barrier şi, în acelaşi timp, pot participa la o experienţă virtuală 3D în interiorul unui camion special amenajat. Echipa Barrier aşteaptă consumatorii cu giveaways şi premii constând în cinci city break-uri la Berlin. Proiectul este desfășurat în parteneriat cu Discovery și Top Booking și se ridică la o investiţie de peste 150.000 de euro 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.