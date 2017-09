Sport Box/ CN Tineret: Sună gongul! de Dan Sion -

De azi și până sâmbătă, cei mai buni boxeri ai României sub 19 ani se vor lupta pentru titlul național și pentru participarea la Europenele de profil din Turcia Lumea bună a boxului românesc se reunește în Bacău. Pentru a doua oară în 2017. Astfel, după Cupa României la Seniori din primăvară, Sala de Atletism din Bacău găzduiește, în această săptămână, o altă competiție pugilistică de mare atracție: Campionatul Național de Tineret. Actuala ediție a campionatului se anunță mult mai puternică față de precedentele. Dar și mai interesantă: în joc, pe lângă titlurile și medaliile naționale, se află și biletele de participare la Campionatul European de Tineret, programat luna viitoare, în Turcia. „Va fi bătălie mare”, a declarat directorul SCM Bacău și coordonatorul lotului național de tineret, Relu Auraș, care a adăugat: „În mod normal, cine ia titlul la categoria sa merge la Europene. Nu este exclus însă să asistăm și la unele excepții. Esențial este să câștigi, dar contează foarte mult și cum boxezi. Repet, lupta se anunță foarte strânsă”. „Secundul” lui Auraș, Nicu Cara, a subliniat un alt element de atractivitate al Naționalelor de Tineret care debutează în această seară, în Bacău: „Au fost competiții naționale care au reunit în ring puțini boxeri. Nu este cazul Naționalelor de Tineret de la Bacău. La fiecare categorie vor fi cel puțin două runde care vor preceda lupta pentru medalii”. Pe lângă meciurile spectaculoase pe care le va oferi fiecare categorie în parte, spectatorii băcăuani care vor lua drumul Sălii de Atletism vor avea parte și de o super-surpriză: sâmbătă, la finalele ce vor începe la ora 11.00, va asista și Ronald Gavril, revenit zilele acestea din America, de la Las Vegas, unde s-a luptat cu David Benavidez pentru centura mondială a categoriei super-mijlocie la profesioniști. „Roli Gavril m-a asigurat că va fi prezent la finale, ceea ce va aduce, mai mult ca sigur, o afluență de public. Tototodată, prezența lui Roli va fi un stimulent pentru toți boxerii prezenți în competiție și, în special, pentru cei care reprezintă Bacăul prin cluburile SCM și CSM și care văd în Gavril un model”, a declarat Relu Auraș, care a devoalat și obiectivul elevilor săi: „Vizăm două-trei titluri”. Rămâne de văzut care dintre boxerii SCM-CSM Bacău vor cuceri aurul și vor timbra, totodată, biletul pentru Europenele din Turcia: Anton Iliescu, Petrică Sabău (ambii 56 kg), Gabriel Dinu (64 kg), Alex Frumosu și Marius Câțu (ambii 69 kg), Florin Simion (75 kg) sau super-favoritul categoriei 81 kg, Alberto Biro? Doar sâmbătă e de la 11.00

De marți, 19 septembrie și până vineri, 22 septembrie, toate galele Naționalelor de Tineret la box programate la Sala de Atletism vor începe la aceeași oră: 17.00. Doar ziua de sâmbătă, cea rezervată finalelor, va debuta dimineață, de la ora 11.00.