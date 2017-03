Bătaia pe izvoarele din Slănic Moldova se ascute

– în intenția de a prelua integral izvoarele, dar și licența de exploatare a lor, Primăria Slănic Moldova are un concurent serios: Institutul Național de Balneoclimatologie – primăria a întrerupt alimentarea Sanatoriului Institutului cu apă minerală, dar managerul acestuia vrea o discuție cu toți consilierii locali pe această problemă

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) Slănic Moldova, care intenționează preluarea tuturor izvoarelor din stațiune la domeniul public, poate avea un concurent important în încercarea de a obține licența de exploatare a apelor minerale. Acesta este Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie (INRMFB), care deține în Slănic Secția Sanatorială, în care folosește apă de la Izvorul 3. De la sfârșitul anului trecut, UAT a preluat, deja, trei dintre izvoare în proprietatea sa. Proprietatea nu este suficientă, însă, ci trebuie să i se adauge și licența de exploatare a apelor minerale, pe care o dă Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM), unde se și poartă discuții pe această temă. INRMFB reclamă, însă, că jocul Primăriei nu este corect.

La jumătatea lunii martie, UAT Slănic Moldova a notificat Secția sanatorială a IMRFB să dezafecteze conducta care aduce apă de la Izvorul 3 la Sanatoriu, pentru că este „pozată artizanal pe zidul de sprijin al Pârâului Slănic”. Notificarea UAT mai spune că această conductă a fost amplasată fără autorizație de construire și fără avize prealabile. Ca urmare, aducțiunea de apă a și fost oprită.

Managerul IMRFB, medicul Horia Lăzărescu, reclamă că apa minerală de la Izvorul 3 oricum nu poate fi folosită altfel decât în băile din sanatoriu, datorită proprietăților ei, unde dacă nu ar ajunge s-ar vărsa direct în Pârâul Slănic. „Prin urmare, spune managerul Horia Lăzărescu, măsura UAT este o dovadă de forță la adresa noastră, pentru că noi am refuzat să predăm primăriei documentația pe care am depus-o la ANRM în vederea obținerii licenței de exploatare. Dar documentația ne-a costat bani, iar hărțile cadastrale care o însoțesc sunt secret de serviciu. Să-și facă propria lor documentație!”.

„Concurență neloială” – susține Primăria

Izvoarele din Slănic Moldova au fost, inițial, în proprietatea societății Perla Moldovei, din stațiune, dar care a intrat în faliment și a pierdut și licența pentru exploatarea lor. Proprietatea terenurilor din zona izvoarelor a revenit societății Flora chiar înainte de falimentul Perla Moldovei, prin executor judecătoresc, în compensație cu datoriile acumulate între cele două firme. Acum și Flora este în insolvență, iar administratorul judiciar a și început să vândă din active. Acum doi ani Flora a oprit temporar izvoarele și a lăsat stațiunea fără apa minerală, situație care a apărut și în această lună.

Primăria a solicitat ANRM licența de exploatare a izvoarelor și consideră că orice alt proprietar ar avea licența, inclusiv Institutul Balneo, ar intra în conflict de interese cu beneficiarii apelor minerale.

„Este un non-sens ca Institutul, fiind organism de certificare, dar care are și un centru de tratament în stațiune, să intre în competiție cu alte trei centre balneo aflate în hotelurile din Slănic. Ar fi o concurență neloială.”

primarul Gheorghe Baciu

În replică, Horia Lăzărescu invocă vechimea tratamentelor balneo din Slănic, dar și calitatea apelor minerale, precum și proprietatea statului asupra sanatoriului, așa cum ar trebui să existe și asupra izvoarelor.

„Noi, după ce am preluat Sanatoriul, am reabilitat spațiile acestuia, iar acum arată foarte bine. Inclusiv reabilitarea conductei de apă de la Sonda 3 am făcut-o, pentru că avea o vechime considerabilă și unele porțiuni din ea lipseau. Izvorul 3 nu poate fi folosit pentru indicații în cura internă. Apa lui oricum s-ar scurge doar în albia Pârâului Slănic, pentru că nu are calități pentru a fi băută. Cu apa de acolo noi facem tratamente în băi galvanice și în celelalte dispozitive pentru tratamente sanatoriale. Avem și un bazin de fizioterapie foarte încăpător. Apa aceasta este numai pentru tratamente medicale specifice”. medicul Horia Lăzărescu, managerul INRMFB

A cui e conducta de la Izvorul 3?

Cei de la Institut și de la Sanatoriu mai susțin că, de fapt, conducta de apă nici nu este în custodia Primăriei, ci se află pe zidul de sprijin al pârâului, care aparține Administrației Bazinale Apele Române. „Acolo a fost, prinsă de peretele digului de pe Pârâul Slănic, dintotdeauna, a precizat Horia Lăzărescu. Noi am solicitat de la Primărie autorizarea conductei, dar au spus că este o conductă veche, care nu ar avea nevoie de așa-ceva.

Primăria își dorește izvoarele, dar noi credem că cel mai bine este ca această bogăție naturală să fie administrată de Institut. Primăria cred că nu ar avea posibilități financiare pentru a suporta actul administrării, cum nici legal nu are drepturi acolo. Ar fi anumite cheltuieli de făcut, cu oamenii care se ocupă în permanență de instalațiile de captare a apelor, cu analizele microbiologice lunare etc. Noi am făcut un calcul și a reieșit că ar fi nevoie cam de 300.000 de lei pentru astfel de cheltuieli. Or, dacă Primăria ia izvoarele va trebui să instituie un sistem de tarife și taxe pentru folosirea lor. Ne-ar pune și nouă astfel de taxe, ceea ce ar dăuna mult Sanatoriului”.

În replică, Gheorghe Baciu spune că UAT are intenția să suporte de la bugetul local toate cheltuielile aferente pentru modernizarea și întreținerea izvoarelor. „Nu este normal ca noi să întreținem doar calea de acces, iar alături de ea să fie alt proprietar, a precizat primarul. Turistul, dacă vede nereguli la acel proprietar, crede că Primăria este de vină”.

Ce soluții văd concurenții

„Noi ne dorim licența de exploatare, pentru că așa e normal, ne-a declarat managerul INRMFB. De fapt, ne dorim numai două-trei izvoare, care ne interesează pentru tratamentele din Sanatoriu. Celelalte pot fi preluate de altcineva, chiar și de Primărie. Este o soluție la care ne gândim. Sau să preluăm integral zona izvoarelor, iar primăria să se îngrijească de zona de trecere de lângă ele, de zona de acces și de promenada de acolo”. La o astfel de soluție bivalentă, primarul Gheorghe Baciu reafirmă intenția clară de a lupta pentru a obține la domeniul public izvoarele, pentru a obține și licența de exploatare.

„Ne angajăm să dăm Ministerului Sănătății și Institutului Balneo gratuit apa necesară pentru cercetare, institutul fiind singurul cercetător medical al apelor izvoarelor. Consiliul Local a transmis o hotărâre în acest sens institutului și ministerului. Am înțeles că nu le convine acum formatul hotărârii, dar împreună cu ANRM am convenit formatul ei. Nu vrem să respingem investitorii, să stricăm relația cu Institutul, dar dacă ei nu înțeleg celelalte aspecte care concură la această stare, noi rămânem pe poziții”.

Gheorghe Baciu, primarul din Slănic Moldova