Căutări cu final tragic pentru membrii familiei Dospinescu! Florin Dospinescu, bărbatul dat dispărut de sora lui pe 30 septembrie 2017, a fost găsit înecat în canalul de fugă. Trupul neînsuflețit al unui bărbat a fost descoperit duminică, scos la mal și dus la morgă pentru necropsie. Simona Dospinescu, sora lui Florin, spune că a fost sunată de anchetatori întrucât persoana găsită înecată ar fi corespuns semnalmentelor celui dat dispărut. Tânăra s-a dus luni dimineață la morgă pentru identificare, însă, la ora 8.00, ușile erau încă închise. Familia este distrusă de când această veste sumbră le-a spulberat orice speranță că Florin mai putea fi găsit în viață. Bărbatul în vârstă de 41 de ani, suferise o depresie puternică în urmă cu un an pe fondul pierderii unei afaceri, iar o perioadă a beneficiat de tratament de specialitate. Izolarea de societate i-au accentuat starea depresivă, iar pe 30 septembrie, în jurul prânzului a plecat de acasă spunându-le celor apropiați că merge cu un client să vândă un teren în comuna Mărgineni. De atunci, nimeni nu l-a mai văzut! Familia se pregătește acum de înmormântare. 0 SHARES Share Tweet loading...

