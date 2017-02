Băcăuanii din 18 comune ale județului, situate în preajma munnicipiului Bacău, sunt scutiți să bată drumul în oraș pentru a-și preschimba actele de identitate. Ca la fiecare început de ani, camera mobilă a Serviciului pentru Evidența Populației a pornit din nou la drum și va poposi în mai multe localități pe care le are arondate, iar acțiunea se va derula până în luna aprilie. “Ne deplasăm cu camera mobilă în comunele arondate în baza unei analize din care să reiasă necesitatea acestei deplasari. Faptul că ne deplasăm noi spre localnici este și mai comod pentru ei și mai puțin costisitor, eliminând astfel costurile cu transportul până în oraș“, spune comisarul șef Ioan Prisecaru, directorul Serviciului de Evidența Populației Bacău. Camera mobilă a fost zilele trecute la Geoseni și își va continua parcursul. Comunele arondate sunt Berești-Bistrița, Buhoci, Faraoani, Filipești, Geoseni, Hemeiuș, Horgești, Itești, Letea Veche, Luizi Călugăra, Măgura, Mărgineni, Nicolae Bălcescu, Parincea, Sărata, Săucești, Tamași, Ungureni.

După cum a anunțat recent Primăria Itești, unde o astfel de acțiune va avea loc pe 28 februarie, între orele 9-14, pentru eliberarea cărților de identitate expirate sau în curs de expirare este nevoie de cartea de identitate (original și copie), certificat de naștere (original și copie), hotărâre judecătorească de divorț definitivă (dacă este cazul), adeverință de la Registrul Agricol, dosar plic, suma de 15 lei. De asemenea, pentru minorii de 14 ani precum și tinerii de 18 ani este obligatorie prezența unui părinte ce va avea asupra lui cartea de identitate. 23 SHARES Share Tweet

