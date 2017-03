Bacău: Un bărbat a murit după ce a plonjat de la etajul 10

Marţi dimineaţă, un bărbat de 68 de ani, din municipiul Bacău, a murit după ce a plonjat în gol de la etajul 10 al unui bloc turn, din cartierul Cornişa.

Două femei, care treceau în acel moment prin zonă, au auzit bubuitura şi când s-au uitat au văzut o persoană căzută lângă ghena de gunoi.

„Mă duceam la piaţă şi eram cu o doamnă. După ce am urcat bordura asta, am auzit o bubuitură puternică. Am crezut că a aruncat cineva ceva, m-am dat înapoi să mă uit şi atunci am văzut că era un om. Am rugat pe cineva să sune la Poliţie, la Salvare”, spunea Sofia Bejan.

La faţa locului a ajuns un echipaj de la Serviciul de Ambulanţă, însă medicii n-au mai putut face altceva decât să constate decesul, iar poliţiştii au început imediat verificările pentru a afla ce s-a întâmplat cu bărbatul.

Acesta nu locuia în acel bloc, dar locatarii spun că, deşi există interfon, persoanele străine intră cu uşurinţă în imobilul lor.

„Ori sună la interfon şi sunt vecini care nu întreabă cine sunt şi ce vor şi le deschid ori aşteaptă să iasă cineva şi atunci intră. Blocul este mare, poate să spună că merge la cineva în vizită”, spunea o locatară.

Oamenii legii continuă cercetările şi varianta luată în calcul ar fi cea a sinuciderii.

În urmă cu câteva luni, o femeie de 78 de ani, din Piatra Neamţ, s-a aruncat tot de la etajul 10 al aceluiaşi bloc, dar de la scara vecină.