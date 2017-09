Angela Marinescu este prima laureată a Premiului Naţional „George Bacovia” 15 septembrie 2017. Această zi, a patra din calendarul „Festivalului Naţional „George Bacovia”, va rămâne în analele manifestărilor dedicate poetului George Bacovia, aşa cum mereu amintim de zilele faste ale lunii septembrie, din anul 1971. Festivalul bacovian creşte în calitate şi consistenţă de la o zi la alta. Nu voi menţine suspansul, cum se obişnuieşte de regulă la aceste evenimente, şi voi spune, înainte de toate, că, în sfârşit, în Bacău s-a instituit şi se va acorda Premiul Naţional „George Bacovia”, aşa cum se întâmplă la Botoşani, unde, în fiecare an, se acordă Premiul Naţional pentru Poezie „Mihai Eminescu”. Ideea nu este nouă, a trebuit ca o mare poetă, Ileana Mălăncioiu, premiată de Revista ATENEU în 2016, să sugereze, să propună autorităţilor locale, în semn de respect şi preţuire a marelui poet băcăuan, instituirea acestui premiu. Nu a trecut decât un an şi, la festivitatea de acordare a Premiilor Festivalului Naţional „George Bacovia”, care a avut loc la Teatrul Municipal „Bacovia”, directorul festivalului, Adrian Jicu, a făcut anunţul oficial: „Cu sprijinul consistent, moral şi financiar al Consiliului Judeţean, al preşedintelui Sorin Braşoveanu, care a îmbrăţişat ideea noastră, se instituie Premiul Naţional „George Bacovia”, care va fi acordat, în fiecare an, de un juriu format din personalităţi ale culturii româneşti, deci, un juriu naţional, cu procedurile consacrate, în care singurul criteriu de apreciere va fi valoarea creaţiilor celor nominalizaţi”. Avem o triadă de excepţie, festival naţional, juriu naţional, premiu naţional, astfel că poeţi, prozatori, critici, din toată ţara vor visa, vor spera să fie nominalizaţi, iar unul, unul singur va fi încoronat cu Premiul lui Bacovia.

N-a fost Nicolae Manolescu, n-a fost Alex Ştefănescu, a fost însă un juriu format, o altă mare surpriză, din tineri critici literari, istorici literari, cercetători, gazetari talentaţi: Bianca-Burţa Cernat (Universitatea Bucureşti), Radu Vancu (Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu), Alex Goldiş (Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj-Napoca, Bogdan Creţu (Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi, Adrian Jicu (Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău. Premiul Naţional “George Bacovia” a fost atribuit poetei Angela Marinescu Nominalizările juriului au fost: Emil Brumaru, Ion Mureşan, Angela Marinescu, Nora Iuga, Mircea Cărtărescu şi Ion Es. Pop. Câştigătoarea Premiului Naţional “George Bacovia” a fost poeta Angela Marinescu. Laudaţio a aparţinut criticului Bianca-Burţa Cernat. Angela Marinescu este născută la 8 iulie 1941, la Arad, a făcut gimnastică la sol (era cea mai bună din Arad), înot şi volei. O tuberculoză gravă i-a marcat tinereţea, mai exact între 15 şi 26 de ani. S-a decis să studieze medicina, absolvind în final Facultatea de Psihologie de la Universitatea din Bucureşti (1972). A debutat cu poeme în revista „Tribuna” de la Cluj, în 1965, iar editorial, în 1969, cu volumul Sânge albastru. A publicat peste 15 volume de versuri. Cele mai recente sunt: Cocoşul s-a ascuns în tăietură (1996), Fugi postmoderne (2000), Îmi mănânc versurile (2003), Limbajul dispariţiei (2006), Întâmplări derizorii de sfârşit (2006) şi Probleme personale (2009). A publicat un volum de eseuri, Satul în care mă plimbam rasă în cap, 1996, precum şi un Jurnal scris în a treia parte a zilei, 2004. A primit numeroase premii, printre care premiul Nichita Stănescu în 1990 şi premiul Uniunii Scriitorilor din România în 2000. În luna septembrie 2006, în cadrul unei ceremonii ce a avut loc în sala Teatrului Dramatic din Botoşani, i-a fost decernat Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” pentru Opera Omnia. Totodată, Consiliul Local a hotărât să-i acorde laureatei titlul de „Cetăţean de onoare al municipiului Botoşani”.

Premiul pentru Exegeză Bacoviană: Constantin Călin, profesor, critic literar, redactor al Revistei Ateneu, opera care l-a consacrat definitiv în istoria literaturii române sunt cele două volume „Dosarul Bacovia”. Un foarte frumos şi consistent Laudaţio a fost prezentat de criticul Radu Vancu.

Premiul pentru Cartea de Poezie 2016: Radu Andriescu, pentru volumul „Când nu mai e aer”, Laudaţio Bogdan Creţu.

Premiul pentru Cartea de Critică a Poeziei: Graţiela Benga, pentru cartea „Reţeaua”, cu un Laudaţio de Alex Goldiş.

Premiul Special, acordat de Asociaţia Patrimonium Bacoviensis, a revenit artistului plastic Ilie Boca, pentru contribuţia deosebită la promovarea oraşului lui Bacovia, cât şi pentru reprezentarea artistică a poetului George Bacovia în operele sale.

Diploma de Excelenţă a Festivalului „George Bacovia” a fost acordată Universităţii „George Bacovia”, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de activitate.

În cocheta sală a Teatrului Municipal „Bacovia” au luat loc în loje şi în sală scriitori importanţi, cei mai importanţi din România, critici şi istorici literari, oficialităţi locale. Tineri, foarte mulţi tineri, tot suntem Capitală Tineretului.

Un mesaj emoţionant, cald, a fost adresat invitaţilor, participanţilor şi premianţilor de Sorin Braşoveanu, preşedinte al Consiliului Judeţean, care a felicitat organizatorii, colaboratorii, voluntarii pentru reuşita acestei ediţii a Festivalului Naţional „George Bacovia”, o ediţie cu foarte multe activităţi, cu multe premiere şi noutăţi, ceea ce va ridica prestigiul festivalului la nivel naţional şi internaţional. De pe scena festivalului, Geo Popa, secretar de Stat, a transmis, de asemenea, mesajul de felicitare din partea Ministerului Culturii.

