Întreruperea furnizării apei potabile fie și numai pentru scurt timp în Slănic Moldova, situație apărută chiar acum două-trei zile, a trezit reacții categorice din partea unor localnici, care au acuzat din nou primăria. În rețeaua de apă a fost nevoie de lucrări de mentenanță, care au durat o noapte. Acum apa curge din nou la robinete. „Noul director general al societății Apa Serv Salubriutate – scria pe pagina sa de Facebook fostul primar al Slănicului, Andrei Șerban -, sfătuit de un consiliu de administrație stufos și bine plătit, au decis sistarea apei pe un termen necunoscut, fără înștiințarea populației și a agenților economici, aflați încă în sezon turistic, cu hoteluri și pensiuni pline de turiști. Din păcate, calitatea apei potabile a scăzut considerabil în ultimul an, iar furnizarea acesteia are mult de suferit pe urma măsurilor și deciziilor luate de actuala conducere a Slănicului”. Părerile sunt însă împărțite și în astfel de situații. „Apa a fost oprită numai câteva ore – spunea unul dintre locuitorii orașului. Au mai fost situații, dar am înțeles că a fost o situație de avarie și trebuiau luate măsuri”. Cei mai afectați, chiar și în asemenea situații au fost, desigur, proprietarii de hoteluri și pensiuni din stațiune și, evident, turiștii. „Avem propriile noastre surse de alimentare cu apă – ne declara un proprietar de pensiune. Preluăm apă și din rețeaua orașului, când avem mai multă nevoie de ea, dar foarte rar. Am recurs la surse proprii de aliementare pentru că presiunea din rețeua publică este foarte mică și pot apărea oricând situații ca aceea de acum câteva zile, adică să lăsăm turiștii fără apă la robinete” Situația apărută ne-a fost explicată și de primarul orașului, Gheorghe Baciu. „A fost necesar să se facă unele intervenții la bazinele de apă potabilă, datorită unor defecțiuni, pentru care a fost necesară oprirea furnizării apei – a spus edilul. S-a lucrat, însă, noaptea. Dar, chiar cu o zi înainte a fost o oprire accidentală de circa 40 de minute, pentru că atunci ne-am dat seama că nu funcționa o vană. Apa era oprită frecvent și înainte vreme în Slănic Moldova. Acum, dacă nu s-a mai oprit de mult timp, se face o mare problemă. A fost însă o situație de avarie, care nu a durat foarte mult”. Slănicenii care acuză primăria de nereguli inclusiv la alimentarea cu apă potabilă arată cu degetul și spre noul management al Apa Serv Salubrizare. „După ce fostul administrator al acestei societăți a fost înlăturat pentru așa-zisa «incompetență profesională» – scria Adrian Șerban -, iată că «echipa de salvatori ai Slănicului» a adus în sprijinul cetățenilor «oameni capabili» să le ofere slănicenilor și turiștilor servicii publice «la cel mai înalt standard de calitate». Un aspect îngrijorător pentru toți slănicenii este că prețul apei va fi majorat și că se dorește și externalizarea serviciului de apă potabilă către RAJA Constanța”. Și la aceste observații a răspuns primarul Gheorghe Baciu. „Pe fostul director al Apa Serv Salubrizare – am aflat – l-am înlocuit că era neperformant, după ce am lucrat cu el un an. Acum avem un nou consiliu de administrație acolo și un director nou. Iar pe cei de la RAJA Constanța i-am invitat să purtăm o discuție, după ce am văzut cum au preluat ei alimentarea cu apă și canalizarea din Onești, dar nu au mai venit. Slănic Moldova nu mai prezintă interes tocmai din cauza situației financiare în care se află orașul, care descurajează până și proiectanții, darminteri investitorii. Până nu redresăm situația financiară, pentru a face localitatea credibilă din acest punct de vedere, nu putem emite oretenții”. 0 SHARES Share Tweet

