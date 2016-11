Avarie majora! Doua zile fara apa si caldura in 6.000 de apartamente

Necazurile par sa se tina lant in curtea furnizorului de agent termic. O conducta de agent termic din reteua primara a orasului s-a spart in noaptea de duminica spre luni si a lasat fara apa calda si caldura aproximativ 6.000 de apartamente.

Instalatiile au fost oprite si golite pentru a face posibila interventia in zona Politiei Municipiului Bacau. De aceasta intrerupere vor fi afectati consumatorii care locuiesc in cartierul ANL Bucegi si Fagaras, cei de pe strazile Bicaz, Republicii, Garii, Energiei, Bistrita Lac, in centrul orasului si in zona de nord a Bacaului.

„Aceasta avarie a fost identificata pe ramura cea mai lunga a retelei de termoficare. Din fericire, la aceasta retea sunt racordati mai putini consumatori, decât pe cealalta ramura. Data fiind amploarea lucrarii, cel mai probabil, bacauanii din zonele afectate vor resimti caldura in apartamente abia miercuri”, declara Narcisa Antoneac, purtator de cuvânt la Thermoenergy Group SA Bacau

Primele semne ale unei posibile avarii majore au aparut saptamâna trecuta la intersectia strazilor Spiru Haret cu str. Constantin Ene. Aburul care iesea prin gurile de aerisire nu prevestea nimic bun. Cu timpul, fisura a devenit tot mai mare in conducta, iar acum se impune inlocuirea ei.

Datorita amplasarii gurii de vizitare, este posibil ca circulatia rutiera sa se stranguleze in zona amintita, pe durata lucrarilor de interventie.