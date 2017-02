Cronica rutiera Accident mortal la Secuieni de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Duminică seară, tot pe DN-2F, dar de această dată la Secuieni, s-a mai produs un accident de circulaţie în urma căruia o persoană şi-a pierdut viaţa. O tânără de 28 de ani, aflată la volanul unui autoturism, în timp ce se deplasa către Plopana, a surprins şi accidentat un pieton de 61 de ani, care se deplasa pe marginea carosabilului şi care în urma impactului a decedat. Evenimentul a avut loc după câteva ore de la tragedia de la Zăpodia, unde trei persoane au murit după ce şoferul de 21 de ani a pierdut controlul maşinii în care se aflau, a intrat pe contrasens, a lovit o femeie care se deplasa ca pieton, după care s-a izbit de un copac şi de un gard din beton. Cei trei pasageri aflaţi pe bancheta din spate au murit pe loc. Şoferul şi pasagerul din dreapta au scăpat cu răni uşoare şi nici măcar nu s-a impus internarea lor în spital. Singura care a rămas sub supraveghere medicală a fost femeia acroşată înainte de impactul violent. 0 SHARES Share Tweet Articolul precedent Protest atenuat de ploaie Articolul următor Ion Șarban, în Colegiul Antrenorilor

